HyperX Clutch Talon, Cloud Stinger 3 & NGENUITY: Neue Gaming-Peripherie 2026

Zum Start in die Gaming-Saison erweitert HyperX sein Portfolio um neue Peripheriegeräte und eine optimierte Softwarelösung. Ziel ist es, Gamern mehr Kontrolle, Personalisierung und Komfort zu bieten, unabhängig von Plattform oder Spielstil. Im Mittelpunkt stehen ein neuer Controller, eine vielseitige Headset-Serie sowie die weiterentwickelte NGENUITY-Software, die gemeinsam ein leistungsstarkes Ökosystem bilden.

„Bei HP stellen wir Gamer bei allem, was wir entwickeln, an erste Stelle. Von präziser, individuell anpassbarer Leistung mit dem Clutch Talon bis hin zu Komfort und klarem Audio für längere Sessions mit der Cloud Stinger 3-Serie sowie tiefergehender Personalisierung durch NGENUITY geben wir Spielern mehr Kontrolle darüber, wie sie konkurrieren und ihre Leistung erbringen. Mit dem neuen HyperX Clutch Talon Controller, den Cloud Stinger 3-Headsets und der NGENUITY-Software liefern wir mehr Präzision, Personalisierung und Komfort und geben Spielern die Flexibilität, auf ihre eigene Weise zu spielen und ihr Bestes zu leisten.“, sagte Josephine Tan, Senior Vice President und Division President of Personal Systems Gaming Solutions bei HP Inc.

HyperX Clutch Talon Controller: Maximale Kontrolle

Der HyperX Clutch Talon Controller wurde speziell für ambitionierte Spieler entwickelt, die ihr Setup individuell anpassen möchten. Dank Hall-Effekt-Sticks und -Triggern ermöglicht er besonders präzise und driftfreie Eingaben, während austauschbare Komponenten wie Sticks, D-Pads, Trigger und Back-Paddles eine flexible Anpassung erlauben. Zusätzlich können sogar 3D-druckbare Teile genutzt werden, um den Controller weiter zu personalisieren. Dreistufige Trigger-Sperren sorgen für schnelle Reaktionen in intensiven Spielsituationen, während die duale Wireless-Konnektivität den Einsatz auf PC, Android und Xbox ermöglicht. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden ist der Controller auch für längere Gaming-Sessions ausgelegt.

Cloud Stinger 3-Serie: Komfort trifft auf Ausdauer

Mit der Cloud Stinger 3-Serie bietet HyperX neue Headsets, die sowohl kabelgebunden als auch kabellos erhältlich sind und sich durch hohen Komfort und starke Audioleistung auszeichnen. Das leichte Design in Kombination mit Memory-Schaumstoff-Ohrpolstern sorgt für angenehmes Tragen auch über längere Zeiträume hinweg. Die Wireless-Version erreicht eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden und bietet flexible Verbindungsoptionen wie 2,4-GHz-Funk oder Bluetooth, während alternativ auch eine kabelgebundene Nutzung möglich ist. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und intuitiver Stummschaltfunktion sowie eine robuste Bauweise mit Edelstahl-Kopfbügel.

NGENUITY-Software: Personalisierung auf neuem Niveau

Die überarbeitete NGENUITY-Software bildet das zentrale Element des HyperX-Ökosystems und ermöglicht eine umfassende Anpassung des gesamten Gaming-Setups. Spieler können ihr Audioerlebnis mithilfe professioneller Tools wie Equalizern und räumlichem Audio individuell optimieren, während KI-gestützte Mikrofonfunktionen für klare Kommunikation sorgen. Darüber hinaus lassen sich Steuerungen, Makros und Systemeinstellungen detailliert konfigurieren, um die eigene Spielweise bestmöglich zu unterstützen. Ein anpassbares Dashboard sowie kontinuierliche Updates auf Basis von Community-Feedback sorgen dafür, dass die Plattform langfristig flexibel und leistungsfähig bleibt.

Preise und Verfügbarkeit

Der HyperX Clutch Talon Controller wird voraussichtlich ab Juni zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159,99 Euro erhältlich sein. Die Cloud Stinger 3-Headsets erscheinen ebenfalls im Juni, wobei die kabellose Variante 99,99 Euro kostet und das kabelgebundene Modell für 59,99 Euro angeboten wird. Die NGENUITY-Software steht bereits jetzt kostenlos zum Download bereit.