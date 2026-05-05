Humble Bundle lockt mit Diablo 4 und weiteren Deals

Schnäppchenjäger können wieder kurz die Wunschliste zücken: Bei Humble Bundle laufen aktuell mehrere Aktionen, die vor allem für PC-Spieler interessant sind. Neben dem neuen Humble Choice für Mai 2026 gibt es außerdem mehrere Spiele-Bundles mit Steam-Keys. Dazu gehören Deals zu Playism-Titeln, Tower-Defense-Spielen, Mecha-Action und weiteren kleineren Spielepaketen.

Humble Choice im Mai mit Diablo 4 und SMT V

Das wohl auffälligste Angebot ist der neue Humble Choice für Mai 2026. Das Monatsabo kostet in Europa 12,99 Euro. Außerdem läuft die Aktion laut aktuellen Übersichten vom 5. Mai bis zum 2. Juni 2026. Enthalten sind acht Spiele, darunter Diablo 4, Shin Megami Tensei V: Vengeance, Crysis 3 Remastered, Heroes of Hammerwatch II, Nordhold, Rogue Waters, Cubic Odyssey und Mini Settlers. Wichtig dabei: Diablo 4 wird als Battle.net-Key eingelöst, während die übrigen Titel als Steam-Versionen gelistet werden.

Playism, Tower Defense und weitere Steam-Deals

Wer lieber Indies sammelt, kann beim Playism Publisher Bundle reinschauen. Dort gibt es je nach Stufe bis zu 19 Steam-Spiele, darunter Bright Memory: Infinite, DEEEER Simulator, The Star Named EOS, The Good Life, The Exit 8, Platform 8, Samurai Bringer, Fight Crab und weitere Titel. Das Bundle ist vor allem spannend, wenn man viele kleinere oder ungewöhnlichere Spiele auf einmal mitnehmen möchte.

Für Strategie-Fans ist außerdem dasTower Defense 2 Bundle interessant. Darin stecken unter anderem Thronefall, Affogato, Axon TD: Uprising, Orcs Must Die 3 Complete, Dungeon Defenders: Awakened, Border Pioneer, Kingdom Rush Origins, Legion TD 2 und Tower Escape. Zusätzlich wird ein Rabattcoupon für Kingdom Rush 5: Alliance TD gelistet. Auch hier geht es laut aktuellen Deal-Übersichten um Steam-Keys.

Noch mehr aktuelle Humble-Pakete

Dazu kommen weitere aktive Humble-Bundles, die je nach Geschmack einen Blick wert sein könnten. Über die Steam-Kurator-Übersicht werden aktuell unter anderem das Mecha Mania Bundle, das Your Move: Turn Based Games Bundle, das Speak to the Manager Bundle, das Train Sim World 6: First Class Ticket Bundle, das Destiny 2: Expansions Bundle 2026 und das Sovereign Sandbox Bundle geführt. Beim Mecha Mania Bundle ist dort beispielsweise ein Ablaufdatum bis zum 16. Mai 2026 angegeben.

Damit ist die aktuelle Humble-Auswahl ziemlich breit aufgestellt: Action-RPG mit Diablo 4, Indie-Auswahl mit Playism, Strategie mit Tower Defense und zusätzliche Spezialpakete für Mechs, Simulationen, Management, Destiny 2 oder rundenbasierte Spiele. Wer also ohnehin am PC oder Steam Deck unterwegs ist, findet derzeit einige unterschiedliche Möglichkeiten, die eigene Bibliothek günstiger zu erweitern.

Wie immer gilt bei Humble Bundle: Laufzeiten, Preise und Key-Verfügbarkeit können sich ändern. Vor dem Kauf lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die jeweilige Bundle-Seite, besonders wenn einzelne Spiele oder Plattformen entscheidend sind.