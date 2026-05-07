HORI präsentiert neue Kirby- und Waddle-Dee-Accessoires für Nintendo Switch 2

HORI hat eine neue Zubehörreihe für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Die neue Produktserie rund um Kirby und Waddle Dee umfasst Controller, Taschen und Schutzhüllen, die Ende Mai 2026 erscheinen werden.

Die offiziell von Nintendo lizenzierte Reihe richtet sich sowohl an Sammler als auch an Spieler, die ihre Nintendo Switch 2 mit farbenfrohem Zubehör im Stil von Dream Land ausstatten möchten.

Wireless HORIPAD Turbo bringt Kirby-Design und TMR-Sticks

Das Highlight der neuen Serie ist der Wireless HORIPAD Turbo für Nintendo Switch 2 im Kirby- und-Waddle-Dee-Design. Der kabellose Controller setzt auf ein halbtransparentes Gehäuse und kombiniert auffällige Optik mit zahlreichen technischen Funktionen.

Besonders hervor hebt HORI die verbauten TMR-Sticks, die präzise und langlebige Analogbewegungen ermöglichen sollen. Zusätzlich verfügt der Controller über programmierbare Rücktasten, Gyrosensoren sowie Beschleunigungssensoren für Bewegungssteuerung in kompatiblen Spielen.

Über den integrierten HORI-Button lassen sich Turbo-Funktionen, Tastenprofile und Zuweisungen direkt anpassen. Ebenfalls an Bord sind Button-Lock-Funktionen, die versehentliche Eingaben während intensiver Spielsituationen verhindern sollen.

Der Controller unterstützt Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED sowie Nintendo Switch Lite. Die kabellose Reichweite beträgt bis zu zehn Meter, während der Akku laut Hersteller bis zu zehn Stunden Laufzeit ermöglicht.

Der Wireless HORIPAD Turbo erscheint am 30. Mai 2026 zum Preis von 64,99 Euro.

Plush Pouch setzt auf flauschiges Kirby-Design

Mit der Plush Pouch veröffentlicht HORI außerdem eine Transporttasche im Kirby-Look. Die Tasche ist direkt nach Kirby gestaltet und besitzt sternförmige Reißverschluss-Anhänger.

Im Inneren bietet die Tasche Platz für die Konsole, Joy-Con-Controller und weiteres Zubehör. Zusätzlich wurde ein Waddle-Dee-Innendesign integriert. Metallhaken ermöglichen zudem die Befestigung eines optionalen Schultergurts.

Die Plush Pouch unterstützt Nintendo Switch 2 sowie ältere Switch-Modelle und erscheint ebenfalls am 30. Mai 2026 für 39,99 Euro.

Puff Pouch kombiniert Schutz und verspieltes Design

Die Puff Pouch im Kirby-und-Waddle-Dee-Stil setzt stärker auf ein klassisches Taschenformat. Auffällig ist dabei das sternförmige Sichtfenster, aus dem beide Charaktere hervorschauen.

Die Tasche bietet mehrere Fächer für Spiele, Zubehör und Joy-Con-Controller und verfügt zusätzlich über einen stabilen Tragegriff. Laut HORI soll die robuste Konstruktion die Konsole unterwegs zuverlässig schützen.

Die Puff Pouch erscheint ebenfalls am 30. Mai 2026 zu einem Preis von 34,99 Euro.

Vault Case schützt die Nintendo Switch 2 unterwegs

Komplettiert wird die Zubehörreihe durch das Vault Case im Kirby- und-Waddle-Dee-Design. Die Hartschalenhülle setzt auf ein farbenfrohes Außendesign und ein weiches Innenfutter mit Sternenmuster.

Im Inneren finden neben der Nintendo Switch 2 auch bis zu zehn Game Cards Platz. Eine zusätzliche Netztasche dient zur Aufbewahrung kleiner Zubehörteile, während eine Schutzklappe den Bildschirm absichert.

Das Vault Case erscheint ebenfalls am 30. Mai 2026 und kostet 29,99 Euro.

Neue Zubehörreihe richtet sich an Kirby-Fans und Sammler

Mit der neuen Kirby- und Waddle-Dee-Serie erweitert HORI sein Zubehörportfolio für die Nintendo Switch 2 um mehrere auffällige Produkte, die Funktionalität mit typischem Nintendo-Charme verbinden. Besonders Fans der Kirby-Reihe erhalten damit pünktlich zum Start der neuen Konsole eine umfangreiche Auswahl an thematisch passendem Zubehör.