Die nächste große Aktualisierung für Honkai: Star Rail steht in den Startlöchern: Entwickler HoYoverse hat offiziell Version 4.3 mit dem Titel „Versunken in der Lethe der Lebenden“ angekündigt. Das Update erscheint am 1. Juni 2026 und setzt die Geschichte rund um Planarcadia mit neuen Enthüllungen, spielbaren Inhalten und einem dramatischen Kapitel für Blade fort.

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Blade stellt sich seinem Schicksal

Im Mittelpunkt der neuen Story steht Mortenax Blade, der gemeinsam mit dem Trailblazer die geheimnisvolle Welt auf Leinwand betritt. Während über Planarcadia weiterhin die Bedrohung durch den Verwüsterfürsten Asat Pramad schwebt, rückt gleichzeitig das düstere Vermächtnis des Äons der Gier in den Fokus.

Blade setzt in Version 4.3 alles auf eine Karte. Mithilfe der Macht der Gier versucht er, den Fluch von Shuhu endgültig aus seinem Körper zu tilgen. Ob ihn dieser Weg in den Tod oder in ein neues Leben führt, bleibt zunächst offen. Laut HoYoverse soll dieses Kapitel einen entscheidenden Wendepunkt für die Figur markieren.

Neue Geheimnisse rund um Graphia und Himeko

Parallel dazu reist der Trailblazer nach „Artford Crossing“, einer Grenzregion zwischen der realen Welt und der Welt auf Leinwand. Dort trifft er auf Graphia, die als „Mutter der Imagenasis“ bekannt ist und bereits seit über tausend Jahren existiert.

Die Geschichte beleuchtet erstmals detaillierter die Vergangenheit der Familie Murata und den Ursprung des sogenannten Verwitterungsfluchs. Gleichzeitig deutet HoYoverse an, dass die neuen Enthüllungen auch direkte Verbindungen zu Himeko sowie den geheimnisvollen Phantasmond-Spielen herstellen könnten.

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Mortenax Blade wird spielbare 5-Sterne-Figur

Mit Version 4.3 feiert außerdem Mortenax Blade sein Debüt als spielbare 5-Sterne-Figur des Pfads der Nichtigkeit vom Typ Feuer. Im Kampf kann Blade ein spezielles Kraftfeld erzeugen, das den Schaden aller Gegner erhöht und ihm Zugang zu verstärkten Fähigkeiten verschafft.

Besonders im Fokus steht sein Ultimate „Knochen als Ofen, Fleisch als Brennstoff“, mit dem er in einen verstärkten Zustand übergeht und mächtige Schwertformationen entfesselt. Zusätzlich profitiert Blade von Angriffen seiner Teammitglieder, wodurch er spezielle Aufladungen sammelt und automatisch weitere Angriffe auslösen kann.

Neue Events und zusätzlicher Endgame-Modus

Neben der Story und neuen Figuren erweitert HoYoverse auch die Inhalte für Endgame-Spieler. Mit dem neuen Modus „Sternenreise“ müssen Spieler künftig drei unterschiedliche Teams für mehrere Etappen zusammenstellen. Wer alle Herausforderungen erfolgreich abschließt, erhält zusätzliche Stellare Jade als Belohnung.

Darüber hinaus startet in der Welt auf Leinwand der neue Wispae-Vergnügungspark. Dort übernehmen Spieler die Rolle des Chefplaners und gestalten verschiedene Attraktionen, um Besucher anzulocken.

Zusätzlich erhalten Spieler im Rahmen der Aktion „Geschenk der Schmiede“ nach dem Erhalt von Mortenax Blade kostenlos das neue Trailblaze-Mode-Outfit „Karmisches Feuer des Jenseits“.

Kooperation mit UGREEN angekündigt

Abseits des Spiels hat HoYoverse außerdem eine neue Kooperation mit UGREEN angekündigt. Geplant sind verschiedene Kollaborationsartikel sowie Online- und Offline-Aktionen in mehreren Regionen weltweit. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen folgen.

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Außerdem teasert HoYoverse bereits ein weiteres großes Crossover für den Sommer an: Der „Krieg um den Heiligen Kelch“ soll erneut beginnen, ein deutlicher Hinweis auf die bereits erwartete Kooperation mit dem Fate-Franchise.

Honkai: Star Rail bleibt global erfolgreich

Seit seinem Release zählt Honkai: Star Rail zu den erfolgreichsten Mobile- und PC-RPGs weltweit. Laut HoYoverse wurde das Spiel plattformübergreifend bereits mehr als 150 Millionen Mal heruntergeladen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter „Best Mobile Game“ bei den The Game Awards.