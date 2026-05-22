Helldivers 2 bekommt Crossover mit Warhammer 40000

Das dürfte für viele Sci-Fi-Fans wie die perfekte Kombination klingen: Helldivers 2 erhält noch in diesem Jahr ein offizielles Crossover mit Warhammer 40000. Entwickler Arrowhead Game Studios hat die Zusammenarbeit jetzt mit einem ersten Teaser angekündigt.

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Legendary Warbond angekündigt

Die Kooperation erscheint in Form eines neuen „Legendary Warbond“. Konkrete Inhalte wurden zwar noch nicht vollständig enthüllt, allerdings deutet bereits der erste Trailer stark auf neue thematische Inhalte aus dem Warhammer-40K-Universum hin. Fans rechnen aktuell unter anderem mit:

neuen Rüstungen

Waffen und Ausrüstung

Fahrzeug-Skins

kosmetischen Gegenständen im Stil des Imperiums

In der Community kommt die Ankündigung bislang überwiegend sehr positiv an. Das überrascht kaum, denn beide Marken teilen einen ähnlich überdrehten militärischen Sci-Fi-Stil voller gigantischer Schlachten, schwerer Rüstungen und aussichtsloser Kämpfe gegen monströse Gegner. Gerade deshalb wirkt das Crossover fast wie eine naheliegende Kombination.

Arrowhead reagiert auf Kritik der Community

Die Ankündigung erfolgt außerdem zu einem interessanten Zeitpunkt. Zuletzt stand Helldivers 2 verstärkt wegen Balance-Anpassungen und Kommunikationsproblemen in der Kritik. Arrowhead hatte sich erst kürzlich öffentlich bei der Community entschuldigt und Verbesserungen versprochen. Das Warhammer-40K-Crossover könnte nun helfen, wieder neuen Schwung und Begeisterung ins Spiel zu bringen.

Release noch 2026 geplant

Ein konkreter Termin für den neuen Legendary Warbond wurde bislang noch nicht genannt. Die Veröffentlichung soll aber noch im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.