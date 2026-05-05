Weitere Remakes von Halo 2 und 3 offenbar in Entwicklung

Rund um die Zukunft der Halo-Reihe verdichten sich die Hinweise: Neben dem kommenden Remake von Halo: Campaign Evolved sollen auch Neuauflagen von Halo 2 und Halo 3 in Arbeit sein.

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Frühe Entwicklung bestätigt

Laut aktuellen Berichten befinden sich die Remakes von Halo 2 und Halo 3 bereits in einem frühen Entwicklungsstadium. Offiziell bestätigt ist das Ganze zwar noch nicht, doch mehrere Quellen sprechen von aktiver Arbeit an den Projekten. Zunächst steht aber Halo Studios mit Halo: Campaign Evolved im Fokus. Das Remake des ersten Teils soll auf der Unreal Engine 5 basieren und eine modernisierte Version des Klassikers liefern. Gerüchten zufolge könnten sogar neue Inhalte integriert werden, darunter zusätzliche Missionen und Gegner wie die Brutes.

Halo auf PlayStation im Anmarsch

Besonders bemerkenswert: Die Reihe könnte erstmals breiter auf PlayStation erscheinen. Halo: Campaign Evolved wird aktuell ebenfalls für PS5 gehandelt, was ein großer Schritt für die ehemals Xbox-exklusive Marke wäre. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten auch die möglichen Remakes von Halo 2 und Halo 3 ihren Weg auf Sonys Plattform finden. Berichten zufolge arbeitet Halo Studios parallel an mehreren Projekten. Neben Remakes steht auch ein mögliches Live-Service-Spiel im Raum.

Ein konkreter Termin für Halo: Campaign Evolved fehlt zwar, doch aktuell wird ein Release im Sommer 2026 diskutiert. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche der Gerüchte sich tatsächlich bewahrheiten.