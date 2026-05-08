Clair Obscur: Gustaves Arm wird zum Sammlerstück

Clair Obscur: Expedition 33, das Game of the Year 2025, hat sich mit seiner düsteren Belle-Époque-Welt, seinem rundenbasierten Kampfsystem und seiner besonderen Art Direction ziemlich schnell einen Platz im Herzen vieler RPG-Fans gesichert. Jetzt bekommt das Spiel auch ein Sammlerstück, das perfekt zu seiner kunstvollen Ästhetik passt: PureArts hat eine lebensgroße Replica von Gustaves mechanischem Arm vorgestellt.

Ein besonderes Stück für Sammler

PureArts ist ein Hersteller hochwertiger Sammlerfiguren, Statuen und Repliken aus dem Gaming- und Filmbereich. Das Unternehmen arbeitet mit bekannten Lizenzen und ist vor allem für detailreiche Collectibles bekannt, die eher in die Kategorie „Vitrine mit Stolz“ als „kleines Regal-Gimmick“ fallen.

Passend dazu erscheint nun die Arm of Gustave Life-Size Replica zu Clair Obscur: Expedition 33. Das Rollenspiel stammt von Sandfall Interactive und wird von Kepler Interactive veröffentlicht. Der Titel kombiniert klassische, rundenbasierte RPG-Kämpfe mit Echtzeit-Elementen und fällt vor allem durch seine starke Art Direction und melancholische Fantasy-Welt auf.

Gustaves Arm für die Vitrine

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Die Arm of Gustave Life-Size Replica erscheint als limitierte Sammleredition im Maßstab 1:1. Im offiziellen PureArts-Shop kostet sie 449 Euro. Gefertigt wird das Sammlerstück aus Polyresin. Optisch setzt PureArts auf eine marmorierte Oberfläche, goldene Akzente und eine Blumenbasis.

Damit passt die Replica sehr gut zur melancholisch-schönen Ästhetik von Clair Obscur: Expedition 33. Besonders spannend ist aber nicht nur die Optik. Laut PureArts besitzt Gustaves Arm funktionale, drehbare Kombinationszylinder. Dadurch wirkt das Sammlerstück noch etwas näher an der Vorlage aus dem Spiel.

Zusätzlich kommt jedes Exemplar mit einer nummerierten Bodenplatte und einem passenden Echtheitszertifikat.

Versand erst 2027

Ganz spontan landet der Arm allerdings nicht im Regal. PureArts gibt aktuell Q3 2027 als geplanten Versandzeitraum an. Da es sich um einen Vorbestellartikel handelt, kann sich das finale Produkt noch leicht vom gezeigten Prototyp unterscheiden.

Für Fans von Clair Obscur: Expedition 33 ist die Replica trotzdem ein ziemlich schickes Sammlerstück. Besonders dann, wenn man Gustaves Design und die edle Optik des Spiels gefeiert hat. Günstig ist der Spaß natürlich nicht. Für die Vitrine macht der Arm aber definitiv mehr her als die nächste Standard-Figur.