Große Fanatical-Rabattaktion: Resident Evil, Monster Hunter & mehr stark reduziert

Fanatical dreht aktuell ordentlich an der Rabatt-Schraube und hat gleich mehrere neue Build-your-own-Bundles am Start. Statt euch auf ein festes Paket festzulegen, könnt ihr euch eure Auswahl selbst zusammenstellen. Und diesmal sind einige ziemlich große Namen dabei: Resident Evil 4, Resident Evil Village Gold Edition, Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe, The Alters, Frostpunk 2, Heavy Rain, Beyond: Two Souls, The Witness und Braid: Anniversary Edition.

Das Spannende daran: Jedes Bundle bringt seinen eigenen Schwerpunkt mit. Im Capcom Masters Bundle geht es mit Resident Evil, Monster Hunter und weiteren Capcom-Titeln ziemlich prominent zur Sache. Das Legendary Bundle setzt mit The Alters, Frostpunk 2, Remnant II und Killing Floor 3 eher auf moderne größere Produktionen. Wer es günstiger und etwas klassischer mag, findet im Special Editions Bundle unter anderem The Witness, Braid, Heavy Rain und Beyond: Two Souls.

Dazu kommen noch das Killer Bundle für viele günstige Steam-Keys, das Crazy Co-op Bundle für gemeinsame Spielabende und das Arcane Bundle für Fantasy, Magie und kleinere Indie-Erfahrungen. Kurz gesagt: Fanatical macht gerade nicht nur einen Deal auf, sondern gleich eine ganze kleine Bundle-Welle. Je nachdem, ob ihr eher Horror, Monsterjagd, Story-Adventures, Koop-Chaos oder Indie-Kram sucht, dürfte hier irgendwo ein ziemlich gefährlicher Warenkorb lauern.

Zur Fanatical-Übersicht:

Fanatical Bundle-Seite ansehen

Capcom Masters Bundle mit Resident Evil 4 Remake und Monster Hunter

Besonders spannend ist aktuell das Build your own Capcom Masters Bundle. Hier könnt ihr euch mehrere Capcom-Titel zusammenstellen, darunter Resident Evil 4, Resident Evil Village Gold Edition, Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe, Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Deluxe, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Ace Attorney Investigations Collection, Onimusha 2: Samurai’s Destiny und weitere Spiele.

Preislich startet das Capcom-Bundle bei rund 28,85 Euro für 2 Spiele. Wer 3 Spiele auswählt, zahlt rund 42,49 Euro, bei 4 Spielen liegt der Preis bei rund 54,59 Euro. Damit landet ihr je nach Auswahl ungefähr bei 13,65 bis 14,43 Euro pro Spiel.

Gerade bei Titeln wie Resident Evil 4, Resident Evil Village Gold Edition oder Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe ist das natürlich ein ganz anderes Kaliber als der klassische „paar Indie-Games für wenig Geld“-Deal. Wer also noch Lücken in der Capcom-Bibliothek hat, sollte hier zumindest mal reinschauen.

Link zum Capcom Masters Bundle:

Build your own Capcom Masters Bundle ansehen

Legendary Bundle mit The Alters, Frostpunk 2 und Remnant II

Auch das Build your own Legendary Bundle ist einen Blick wert. Hier stehen eher moderne größere Titel im Fokus. Mit dabei sind unter anderem Frostpunk 2, The Alters, Chernobylite 2: Exclusion Zone, Killing Floor 3, Remnant II, Warhammer 40,000: Rogue Trader Deluxe Edition, Desperados III Digital Deluxe Edition, Gloomwood, The Invincible Deluxe Edition und weitere Spiele.

Das Legendary Bundle startet bei 24,99 Euro für 2 Spiele. Bei 3 Spielen liegt der Preis bei 35,99 Euro, bei 4 Spielen zahlt ihr 45,99 Euro. Damit landet ihr je nach Auswahl bei ungefähr 11,50 bis 12,50 Euro pro Titel.

Vor allem The Alters und Frostpunk 2 sind hier starke Namen, wenn ihr auf düstere Entscheidungen, Survival-Elemente und etwas ernstere Spielerfahrungen steht. Remnant II und Killing Floor 3 sorgen dagegen eher für Action, Chaos und Kugelhagel.

Link zum Legendary Bundle:

Build your own Legendary Bundle ansehen

Special Editions Bundle mit The Witness, Braid und Quantic Dream

Wer eher auf Story, Rätsel und besondere Editionen aus ist, dürfte beim Build your own Special Editions Bundle landen. Hier sind unter anderem The Witness, Braid: Anniversary Edition, Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Prey Digital Deluxe, RAGE 2 Deluxe Edition, GRIME Deluxe Edition, Tails of Iron Complete Edition und Rain World + Downpour dabei.

Das Bundle startet bei 6,99 Euro für 2 Spiele. Außerdem gibt es Preisstufen für 3 Spiele für 9,99 Euro und 5 Spiele für 15,75 Euro. Damit landet ihr je nach Auswahl bei rund 3,15 bis 3,50 Euro pro Spiel oder Paket.

Gerade das Paket aus The Witness, Braid, Heavy Rain und Beyond: Two Souls macht das Bundle spannend für alle, die entweder clevere Rätsel oder stark inszenierte Story-Erfahrungen nachholen möchten. Also quasi genau die Mischung, bei der man sagt: „Ach komm, das wollte ich eh irgendwann mal spielen.“

Link zum Special Editions Bundle:

Build your own Special Editions Bundle ansehen

Killer Bundle mit vielen günstigen Steam-Keys

Wer vor allem möglichst viel für kleines Geld mitnehmen möchte, sollte sich das Build your own Killer Bundle anschauen. Hier liegt der Fokus stärker auf günstigen Einzelpreisen und einer größeren Auswahl. Enthalten sind unter anderem Killer Klowns From Outer Space: The Game, Creatures of Ava, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Sniper Elite 4 Deluxe Edition und weitere Titel.

Das Bundle startet bei 5 Spielen für 5,75 Euro. Für 10 Spiele werden 9,99 Euro fällig, während 20 Spiele bei 18,99 Euro liegen. Damit ist das Killer Bundle eher die „Ich nehme mal ein paar Sachen mit“-Variante unter den aktuellen Fanatical-Angeboten.

Gerade wenn ihr gerne kleinere Titel ausprobiert oder euren Steam-Account mit ein paar Klassikern, Koop-Spielen oder Überraschungen füllen wollt, ist dieses Bundle vermutlich das gefährlichste für den Warenkorb.

Link zum Killer Bundle:

Build your own Killer Bundle ansehen

Crazy Co-op Bundle für gemeinsame Spielabende

Das Build your own Crazy Co-op Bundle richtet sich, wie der Name schon verrät, vor allem an alle, die lieber gemeinsam spielen. Fanatical bündelt hier verschiedene Multiplayer- und Koop-Titel, darunter Spiele aus Bereichen wie Party, Abenteuer, Survival-Horror und gemeinsames Chaos.

Preislich startet das Crazy Co-op Bundle bei rund 7,49 Euro für 3 Spiele. Weitere Preisstufen liegen bei rund 11,99 Euro für 5 Spiele und 15,75 Euro für 7 Spiele. Damit bewegt sich das Bundle ungefähr zwischen 2,25 und 2,50 Euro pro Spiel.

Gerade wenn ihr regelmäßig mit Freunden spielt und mal wieder etwas Neues für den nächsten Discord-Abend sucht, könnte sich ein Blick lohnen. Solche Bundles sind oft besonders praktisch, weil man direkt mehrere Keys mitnehmen und gemeinsam durchprobieren kann. Und seien wir ehrlich: Irgendein kleines Koop-Spiel findet immer seinen Weg in die Gruppe, nur damit danach alle gleichzeitig schreien.

Link zum Crazy Co-op Bundle:

Build your own Crazy Co-op Bundle ansehen

Arcane Bundle für Fantasy, Magie und düstere Abenteuer

Etwas spezieller wird es beim Build your own Arcane Bundle. Hier geht es stärker in Richtung Magie, Mystery, Fantasy und kleinere Indie-Erfahrungen. Genannt werden unter anderem Spells & Secrets, Mystic Academy: Escape Room, Of Blades & Tails, Witchy Business und RUNGORE.

Das Bundle startet bei 7,49 Euro für 3 Spiele. Außerdem gibt es Preisstufen für 5 Spiele für 11,99 Euro und 7 Spiele für 15,75 Euro. Damit landet ihr je nach Auswahl bei ungefähr 2,25 bis 2,50 Euro pro Titel.

Gerade das Arcane Bundle wirkt wie die Ecke für alle, die nicht unbedingt den nächsten großen Blockbuster suchen, sondern lieber ein paar charmante, schräge oder magische kleinere Titel ausprobieren möchten.

Link zum Arcane Bundle:

Build your own Arcane Bundle ansehen

Lohnt sich der Blick?

Kurz gesagt: Ja, zumindest wenn euch ein paar der größeren Namen noch fehlen. Das Capcom Masters Bundle ist vor allem für Fans von Resident Evil und Monster Hunter spannend, während das Legendary Bundle mit The Alters, Frostpunk 2, Remnant II und Killing Floor 3 eher auf moderne größere Produktionen setzt. Wer günstiger einsteigen will, findet im Special Editions Bundle mit The Witness, Braid, Heavy Rain und Beyond: Two Souls eine deutlich niedrigere Preisstufe.

Dazu kommen das Killer Bundle für viele günstige Steam-Keys, das Crazy Co-op Bundle für gemeinsame Abende mit Freunden und das Arcane Bundle für Fantasy- und Indie-Fans. Wie immer gilt aber: Vorher kurz checken, was schon in der eigenen Steam-Bibliothek liegt. Sonst wird aus „nur mal schauen“ schneller ein neuer Backlog-Endboss.