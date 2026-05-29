Anime, Manga, Gaming, Cosplay, Trading Cards und Retro-Culture – die GEEKWORLD Mannheim gehört mittlerweile zu den spannendsten Popkultur-Events in Deutschland. Am 13. und 14. Juni 2026 verwandelt sich die Maimarkthalle Mannheim erneut in ein Paradies für Fans von Gaming, Anime und Nerd-Culture. Gemeinsam mit der GEEKWORLD dürfen wir dafür jetzt 2×2 Tagestickets an euch verlosen!

Was erwartet euch auf der GEEKWORLD?

Die Convention vereint viele Bereiche der Geek- und Popkultur unter einem Dach und bietet sowohl langjährigen Fans als auch Neueinsteigern jede Menge Highlights.

Freut euch unter anderem auf:

große Händler- und Ausstellerbereiche

Anime- und Manga-Merchandise

Trading Cards wie Pokémon, One Piece oder Yu-Gi-Oh!

Gaming- und Retro-Gaming-Bereiche

Cosplayerinnen und Cosplayer aus ganz Deutschland

Artists und Creator

Bühnenprogramm und Community-Aktionen

Sammelfiguren, Retro-Toys und vieles mehr

Gerade die Mischung aus entspannter Community-Atmosphäre und vielseitigem Angebot macht die GEEKWORLD für viele Besucherinnen und Besucher besonders interessant. Egal ob ihr stundenlang durch Händlerstände stöbern, neue Karten für eure Sammlung finden, Fotos von beeindruckenden Cosplays machen oder einfach mit Gleichgesinnten einen coolen Tag verbringen wollt – hier kommt garantiert keine Langeweile auf.

Das könnt ihr gewinnen

Wir verlosen 2×2 Tagestickets für die GEEKWORLD Mannheim 2026.

Die Tickets gelten jeweils für einen Tag eurer Wahl: Samstag, 13. Juni 2026 oder Sonntag, 14. Juni 2026

So nehmt ihr teil

Die Teilnahme erfolgt ganz einfach über unser Gleam-Gewinnspiel. Dort findet ihr alle Teilnahmeoptionen und Bedingungen.

Einfach teilnehmen, Daumen drücken und mit etwas Glück seid ihr schon bald auf der GEEKWORLD unterwegs!



Das Game2Gether x Geekworld Gewinnspiel





Die Teilnahme ist bis Sonntag, den 7. Juni 2026 möglich.

Wichtige Hinweise für die Gewinnerinnen und Gewinner

Die benötigten Daten werden erst nach der Auslosung abgefragt. Für die Ticketabwicklung benötigen wir anschließend folgende Informationen:

gewünschten Besuchstag (Samstag oder Sonntag)

Vor- und Nachname

Adresse

Mailadresse

Zustimmung, dass die Daten zur Ticketabwicklung an PrintYourTicket weitergeleitet werden dürfen

Die Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels und den Ticketversand verwendet.

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.06.2026, 23:59 Uhr