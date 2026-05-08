Genshin Impact Luna VII angekündigt: Neue Story, Nicole, Lohen und Prune vorgestellt

HoYoverse hat mit „Wahrheit zwischen den Seiten von Purana“ das nächste große Update für Genshin Impact angekündigt. Version Luna VII erscheint am 20. Mai 2026 und führt Spieler erneut nach Sumeru, wo eine neue Krise das Reich der Weisheit erschüttert. Neben der Fortsetzung des Archontenauftrags erwarten Spieler drei neue spielbare Figuren, zusätzliche Events, neue Gameplay-Features und frische Inhalte für Miliastra Wonderland.

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Neue Bedrohung stürzt Sumeru ins Chaos

Die Geschichte von Version Luna VII setzt direkt bei den aktuellen Ereignissen in Sumeru an. Nachdem Nahida in einen rätselhaften Tiefschlaf fällt, gerät die Region zunehmend außer Kontrolle. Gleichzeitig taucht ein mysteriöser Gegner auf, der starke Ähnlichkeiten mit Il Dottore besitzt, obwohl dieser lange als besiegt galt.

In den Konflikt werden außerdem bekannte Figuren wie Collei, der König der Ibisse Thoth sowie Nicole verwickelt. Wer den neuen Archontenauftrag innerhalb der vorgesehenen Zeit abschließt, erhält unter anderem bis zu 560 Urgestein, Aufstiegsmaterialien für Nicole sowie Zugang zu einem neuen wöchentlichen Bossgegner mit besonders mächtigen Fähigkeiten.

Zusätzlich führt HoYoverse die neue Funktion „Hinweise des Reiseführers“ ein. Diese soll Spielern Rückblicke auf vergangene Story-Ereignisse bieten und den Einstieg in ältere Handlungsstränge erleichtern. Verbesserungen an der automatischen Auftragsspeicherung sollen außerdem den Spielfluss optimieren.

Nicole wird erste spielbare Hexe des Hexenzirkels

Mit Nicole Reeyn erscheint erstmals eine spielbare Figur des Hexenzirkels. Die geheimnisvolle Hexe agiert als 5-Sterne-Pyro-Figur mit Katalysator und übernimmt vor allem eine unterstützende Rolle innerhalb der Gruppe.

Ihre Elementarfähigkeit verleiht allen Teammitgliedern Angriffsboni und erzeugt gleichzeitig einen Schild. Mit ihrer Spezialfähigkeit beschwört Nicole ein Arkane Abbild, das der aktiven Figur folgt und abhängig vom jeweiligen Element unterschiedliche Angriffe ausführt. Unter dem Effekt „Hexerei – Geheimes Ritual“ werden diese Fähigkeiten zusätzlich verstärkt.

Auch außerhalb von Kämpfen bietet Nicole neue Funktionen. Sie kann Spieler mithilfe nahegelegener Seelien zu versteckten Schätzen führen. Darüber hinaus wird erstmals das Innere der Hexenhütte im Bereich „Garten der Hexe“ zugänglich gemacht. Dort werden nach und nach neue Räume, Geschichten und Belohnungen freigeschaltet.

Lohen erweitert das Kryo-Aufgebot

Ebenfalls neu ist Lohen, der stellvertretende Truppenführer der fünften Einheit des Ordo Favonius. Der 5-Sterne-Charakter nutzt eine Stangenwaffe und setzt auf einen aggressiven Kryo-Kampfstil.

Im Mittelpunkt seiner Spielmechanik stehen die Ressourcen „Freude“ und „Siegeswille“. Durch seine Elementarfähigkeit aktiviert Lohen den Zustand „Geniestreich“, sammelt Freude und verstärkt dadurch seine Spezialangriffe. Parallel dazu erhöht sich sein Siegeswille durch Aktionen anderer Gruppenmitglieder, wodurch Lohens Kampfstärke weiter anwächst.

Besonders effektiv soll er in Kombination mit Hexerei-Figuren funktionieren. Sein neuer Legendenauftrag beleuchtet außerdem bislang unbekannte Aspekte des Ordo Favonius.

Prune debütiert als neue 4-Sterne-Anemo-Figur

Komplettiert wird das neue Charakter-Trio durch Prune. Die selbst ernannte „Hexenjägerin“ wurde angeblich direkt von Alice zertifiziert und nutzt als 4-Sterne-Anemo-Figur einen Katalysator.

Im Kampf kombiniert sie Glocke und Hammer, um unterschiedliche Elementarangriffe auszuführen und Reaktionen wie „Verwirbelung“ auszulösen.

In der ersten Phase des neuen Aktionsgebets feiern Nicole und Prune ihr Debüt, während Durin zurückkehrt. In der zweiten Phase folgen das Banner von Lohen sowie die Rückkehr von Mavuika.

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Zeitlich begrenztes Event mit Klee und neuen Minispielen

Neben der Hauptgeschichte startet ein neues Event rund um Klee und ihren Minihexenzirkel. Gemeinsam mit Qiqi, Yaoyao, Sayu und Prune nehmen Spieler an mehreren Minispielen teil.

Als Belohnung winkt unter anderem das exklusive Waffenaussehen „Superstarker magischer Schlüssel“.

Neue Inhalte für Miliastra Wonderland und Foto-Modus

Auch Miliastra Wonderland erhält weitere Inhalte. Dort veranstaltet HoYoverse ein neues Sportfest mit zusätzlichen Aktivitäten und Herausforderungen.

Darüber hinaus können sogenannte Mannekins künftig in ganz Teyvat verschiedene Posen einnehmen und für Fotos genutzt werden. Ergänzend dazu erweitert das Update die Bearbeitungswerkzeuge und verfügbaren Assets des integrierten Foto-Modus.

Release und Plattformen

Version Luna VII von Genshin Impact erscheint am 20. Mai 2026 für PlayStation, Xbox, PC, Android und iOS. Dank Cross-Save- und Mehrspielerfunktionen können Spieler plattformübergreifend gemeinsam Abenteuer erleben.