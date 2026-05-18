gamescom 2026: Nintendo ist offiziell dabei

Nintendo-Fans dürfen schon mal vorsichtig anfangen zu planen: Nintendo hat seine Teilnahme an der gamescom 2026 bestätigt. Damit wird der japanische Konzern in diesem Jahr wieder in Köln vertreten sein, wenn die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele ihre Tore öffnet. Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August 2026 statt.

Nintendo ist wieder dabei

Welche Spiele Nintendo vor Ort zeigen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Genau das macht die frühe Bestätigung aber natürlich spannend. Nach dem Start der Nintendo Switch 2 dürfte das Interesse an neuen Titeln, Updates und möglichen Anspielstationen entsprechend groß sein. Ob Besucherinnen und Besucher also bereits kommende Switch-2-Spiele ausprobieren können oder Nintendo eher auf bereits bekannte Titel setzt, bleibt vorerst offen.

Sicher ist bisher nur: Nintendo wird Teil der gamescom 2026 sein. Weitere Details zum Line-up, zur Standgröße oder möglichen Aktionen wurden bislang nicht genannt.

Nintendo ist 2026 wieder auf der @gamescom dabei! Wir sind vom 26. bis 30. August in Köln und freuen uns, euch dort zu sehen. Behaltet unsere Kanäle für weitere Informationen im Auge! pic.twitter.com/NPVLXyyKvJ — Nintendo DE (@NintendoDE) May 18, 2026

gamescom 2026 nimmt weiter Form an

Nintendo ist allerdings nicht der einzige große Name, der bereits im Umfeld der Messe bestätigt wurde. Die Veranstalter hatten schon im März mitgeteilt, dass die gamescom 2026 mit starken Ausstellerregistrierungen in den Ticketverkauf gestartet ist. Zum Ende der Early-Bird-Phase lagen die Anmeldungen demnach 15 Prozent über dem Vorjahreswert.

Auch politisch ist die Messe bereits prominent besetzt: Zur offiziellen Eröffnung am 26. August 2026 werden unter anderem Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, Games-Ministerin Dorothee Bär sowie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst erwartet.

Dazu kommt mit gamescom GDQ ein neues Highlight für Speedrunning-Fans. Games Done Quick bringt vom 28. bis 30. August 2026 einen dreitägigen Speedrun-Marathon nach Köln.

Viel Potenzial für Nintendo-Fans

Für Nintendo-Fans ist die bestätigte Teilnahme auf jeden Fall eine gute Nachricht. Gerade weil konkrete Inhalte noch fehlen, bleibt viel Raum für Spekulationen. Neue Switch-2-Titel, frische Eindrücke zu bekannten Marken oder vielleicht doch die ein oder andere Überraschung? Noch ist alles offen. Klar ist aber: Der Nintendo-Stand dürfte auch 2026 wieder zu den spannendsten Anlaufstellen der Messe gehören.