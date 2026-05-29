Game2Gether goes MCM Comic Con London 2026 – Unser Fazit zur Convention

Seit 2002 zieht die MCM Comic Con zweimal im Jahr unzählige Fans von Comics, Games, Manga und Anime in die Messehallen der ExCeL in London. Auch in diesem Jahr pilgerten wieder weit über 100.000 Besucher zur Convention und auch wir waren für euch live vor Ort, und wollen nun unsere Highlights mit euch teilen.

Die Stars und das Programm

Wie bei den meisten Conventions dieser Art üblich, wartete auch die MCM wieder mit zahlreichen Gästen aus Film, Fernsehen und Literatur auf. Zu unseren persönlichen Highlights zählte dabei definitiv das Panel mit Nathan Fillion (The Rookie, Firefly) und Alan Tudyk (Firefly, Rogue One). Neben jeder Menge witziger Anekdoten teilten die beiden auch spannende Einblicke hinter die Kulissen der Film- und Fernsehwelt.

Aber auch Fantasy-Fans kamen voll auf ihre Kosten. Mit Brandon Sanderson hatte die MCM einen der aktuell wohl beliebtesten Fantasy-Autoren überhaupt eingeladen. Der Schöpfer der Reihen Mistborn und The Stormlight Archive sprach auf der Bühne nicht nur über seine Karriere, sondern beantwortete auch zahlreiche Fragen seiner Fans. Besonders spannend wurde es bei Fragen rund um das Cosmere und die Figur Rock. Sanderson verriet dabei, dass er durchaus Pläne für „irgendwann einmal eine ganze Rock-Novelle“ habe. „Ich möchte sie auf jeden Fall schreiben, aber ich habe noch eine Menge anderer Projekte auf meiner Liste. Wir werden einfach abwarten müssen, was passiert.“

Passend dazu war auch Dragonsteel Books mit einem eigenen Stand vertreten. Dort konnten Fans nicht nur Merch und Bücher kaufen, sondern mit etwas Glück auch die begehrten signierten Ledereditionen von The Stormlight Archive ergattern.

Darüber hinaus waren auch einige bekannte Synchronsprecher vor Ort, darunter David Hayter, die Stimme von Solid Snake. Ein echtes Highlight war außerdem das Live-D&D von Natural Six. Hier konnten Fans Harry McEntire (The Last Kingdom), Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33), Hollie Bennett (Cyberpunk 2077: Night City Wire), Alex Jordan (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty), Doug Cockle (The Witcher) und Aoife Wilson von Larian Studios dabei zusehen, wie sie sich gemeinsam ins nächste Abenteuer stürzten.

Comics, Games und mehr

Doch auch abseits der Bühnen gab es auf der MCM jede Menge zu entdecken. Besonders beeindruckend war dabei der Stand von Bandai. Neben zahlreichen Figuren und Gunpla-Modellen konnten Besucher hier auch direkt einkaufen. Zusätzlich gab es erste Einblicke in kommende Projekte wie den anstehenden UK-Kinorelease von Mobile Suit Gundam: The Sorcery of Nymph Circe.

Im Mittelpunkt stand jedoch die „Confessions of a Dawnwalker“-Experience zum kommenden Action-RPG The Blood of Dawnwalker. Besucher konnten hier in eine düstere Beichtstuhl-Erfahrung eintauchen und mussten verschiedene moralische Entscheidungen treffen, um herauszufinden, ob sie sich ein „dunkles Mal“ oder ein „göttliches Zeichen“ verdient hatten.

Die Artist Alley und Indie Comics

Doch nicht nur die großen Publisher wussten zu überzeugen. Gerade die Artist Alley gehörte für uns zu den spannendsten Bereichen der gesamten Convention. Zwischen Artworks, Kleidung, Prints und allerlei Merchandise wurde schnell deutlich, wie groß die Indie-Publishing-Szene für Comics und Bücher in Großbritannien mittlerweile geworden ist, denn an so gut wie jedem dritten Stand konnten wir ein neues Werk entdecken.

Besonders interessant war dabei unter anderem Beast Be Gone von A. L. Billington. Der Roman erzählt die Geschichte einer Schädlingsbekämpfungsfirma in einer Fantasywelt, in der Abenteurer lieber wahllos Monster jagen, statt sie friedlich zu vertreiben. Billington sprach am Stand mit spürbarer Leidenschaft über seine Reihe und den kreativen Prozess dahinter.

Positiv fiel außerdem auf, dass die MCM konsequent auf KI-generierte Inhalte verzichtete. Mehrfach wies die Convention innerhalb der Hallen darauf hin, dass ausschließlich handgefertigte Werke erlaubt seien.

Der Gaming-Bereich selbst fiel dagegen vergleichsweise klein aus. Zwar gab es mit dem Indie Summit einige spannende Panels und Vorträge aus der Branche, der eigentliche Anspielbereich blieb jedoch überschaubar. Neben einigen Indie-Titeln der De Montfort University konnten Besucher unter anderem das Detektivspiel No Stone Unturned von Wise Monkey Entertainment ausprobieren.

Generell merkte man der MCM schnell an, dass Gaming zwar seinen Platz auf der Convention hat, der Fokus aber weiterhin klar auf Comics, Anime und Popkultur liegt.

Ausblick auf August & Oktober

Nach der erfolgreichen Mai-Ausgabe richtet sich der Blick bereits auf die nächste MCM Comic Con in London. Vom 23. bis 25. Oktober kehrt die Convention erneut in die britische Hauptstadt zurück. Erste Stargäste stehen dabei bereits fest. Schon Anfang des Jahres kündigten die Veranstalter an, dass der komplette Cast von Critical Role vor Ort sein wird.

Auch die Schwesterveranstaltung in Birmingham kehrt im August zurück. Vom 7. bis 9. August haben Besucher dort unter anderem die Möglichkeit Charlie Cox (Daredevil), Deborah Ann Woll (Daredevil), Neil Newbon (Baldur’s Gate 3) oder Britt Baron (Jedi Survivor) zu treffen.

Für uns war es definitiv spannend, einmal über den Tellerrand der heimischen Conventions hinauszublicken. Die MCM Comic Con in London bietet eine starke Mischung aus Popkultur, Community und kreativen Projekten und ist für Fans von Comics, Anime und Fantasy definitiv einen Besuch wert.