Forza Horizon 6 zündet den Japan-Hype im Launch-Trailer

Japan ruft, die Motoren heulen schon mal warm: Xbox hat den offiziellen Launch-Trailer zu Forza Horizon 6 veröffentlicht und stimmt Fans damit auf den nächsten großen Open-World-Racer von Playground Games ein. Der Trailer zeigt noch einmal genau das, worauf viele seit Jahren gewartet haben: schnelle Autos, wunderschöne Landschaften, dichte Straßen, beeindruckende Naturkulissen und ein Horizon-Festival mitten in Japan.

Forza Horizon 6 macht Japan zur Rennspiel-Spielwiese

In Forza Horizon 6 geht es erstmals nach Japan. Damit erfüllt Xbox einen der wohl größten Wünsche der Forza-Community, denn kaum ein Setting wurde über die Jahre so häufig gefordert wie Japan. Zwischen leuchtenden Städten, engen Gassen, kurvigen Bergstraßen und weitläufigen Landschaften dürfte wieder genau diese Mischung entstehen, für die die Reihe bekannt ist: ein bisschen Racing, ein bisschen Sammelwahn und sehr viel „nur noch ein Event“.

Laut Xbox erwartet Spieler das bisher größte Open-World-Fahrabenteuer der Horizon-Reihe, inklusive über 550 echten Fahrzeugen. Der Launch-Trailer setzt dabei vor allem auf Stimmung, Tempo und jede Menge Japan-Flair. Zu sehen sind schnelle Rennen, dynamische Perspektiven und genau dieser Hochglanz-Look, der die Horizon-Reihe seit Jahren so stark macht. Für Fans dürfte der Trailer also weniger eine Überraschung sein, sondern eher die endgültige Bestätigung: Ja, das hier könnte wieder ein ziemlicher Zeitfresser werden.

Release schon im Mai

Lange warten müssen Fans nicht mehr. Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und direkt zum Launch im Game Pass. Außerdem ist das Spiel Teil von Xbox Play Anywhere, wodurch Käufer es auf Xbox-Konsole und PC nutzen können. Eine PlayStation-Version ist ebenfalls für 2026 geplant.

Der Launch-Trailer dürfte damit vor allem eins tun: die Vorfreude noch einmal ordentlich ankurbeln. Denn Japan als Setting war für viele Forza-Fans seit Jahren der große Traum, und jetzt ist der Start fast zum Greifen nah.