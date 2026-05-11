Forza Horizon 6 Leak: 155 GB sorgen kurz vor Release für Chaos

Kurz vor dem offiziellen Start von Forza Horizon 6 ist Microsoft in einen ziemlich unschönen Vorab-Crash geschlittert. Statt mit Japan-Setting, schnellen Autos und Game-Pass-Hype für reine Vorfreude zu sorgen, steht nun ein massiver Daten-Leak im Raum. Über SteamDB wurde eine rund 155 GB große Build des Spiels sichtbar, nachdem offenbar ein Steam-Preload unverschlüsselt veröffentlicht wurde. Kurz gesagt: Die Dateien waren da, die Sicherung leider nicht.

Und als wäre das nicht schon wild genug, gab es offenbar auch rund um LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters kurzzeitig Verwirrung. Nach aktuellem Stand wurde das Spiel aber nicht offiziell zu früh veröffentlicht. Stattdessen scheinen einzelne Walmart-Digitalcodes für Xbox vorzeitig aktivierbar gewesen zu sein. Kein vollständiger Früh-Release also, aber trotzdem ein ziemlich kurioser Key-Patzer. Oder anders gesagt: Was war denn da gestern generell in der Microsoft-Schaltzentrale los?

155 GB Forza-Daten landen vor Release im Netz

Der Leak betrifft die PC-Version von Forza Horizon 6. Laut aktuellen Informationen wurde eine riesige Build über Steam hochgeladen, ohne dass der Preload korrekt verschlüsselt war. Dadurch konnten tausende Dateien sichtbar werden, darunter offenbar große Teile des Spiels. Die Größe der Build wird mit rund 155 GB angegeben. SteamDB selbst stellt solche Dateien nicht bereit, macht aber Änderungen und Depots sichtbar, sobald sie auf Steam auftauchen.

Besonders bitter: Die geleakten Daten sollen inzwischen bereits in Piraterie-Kreisen kursieren. Auch erstes Material aus der Vorabversion kann dadurch jederzeit auf Social Media auftauchen. Für Xbox und Playground Games ist das natürlich maximal ungünstig, denn Forza Horizon 6 steht unmittelbar vor dem Release.

Spoiler-Gefahr für Spieler:innen

Wer Forza Horizon 6 möglichst frisch erleben möchte, sollte in den nächsten Tagen also etwas vorsichtiger durch X, Reddit, TikTok, YouTube und Co. scrollen. Durch den Daten-Leak könnten nicht nur Gameplay-Szenen, sondern auch Inhalte, Menüs, Fahrzeuge, Map-Ausschnitte oder spätere Überraschungen vorab online landen.

Gerade bei einem Spiel wie Forza Horizon geht es zwar nicht um eine klassische Story voller Twists, aber trotzdem will man das Japan-Setting, Events, Fahrzeuge und besondere Momente vielleicht lieber selbst entdecken, statt sie zufällig in einem Clip serviert zu bekommen.

Auch Batman wurde offenbar zu früh freigeschaltet

Und als wäre der Forza Horizon 6 Leak nicht schon chaotisch genug, gab es gestern offenbar auch rund um LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters kurzzeitig Verwirrung. Dabei scheint das Spiel aber nicht offiziell zu früh veröffentlicht worden zu sein. Stattdessen berichten mehrere Nutzer:innen, dass einzelne Walmart-Digitalcodes für Xbox bereits vorzeitig aktivierbar waren und das Spiel dadurch früher gestartet werden konnte.

Mit Microsoft selbst hat das Batman-Spiel also nicht direkt etwas zu tun, und auch ein vollständiger Früh-Release scheint es nach aktuellem Stand nicht gewesen zu sein. Es wirkt eher nach einem kuriosen Retail- beziehungsweise Key-Fehler. Der Zeitpunkt macht den gestrigen Leak-Tag aber trotzdem ziemlich absurd.

Offizieller Release bleibt bestehen

Am offiziellen Fahrplan ändert der Leak erst einmal nichts. Forza Horizon 6 erscheint offiziell am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PC. Außerdem ist das Spiel direkt zum Launch im Game Pass enthalten. Wer zur Premium Edition oder zum Premium Upgrade greift, kann bereits ab dem 15. Mai 2026 loslegen. Inhaltlich führt das neue Horizon Festival erstmals nach Japan und soll laut Xbox über 550 echte Fahrzeuge bieten.

Für Fans bleibt der Leak trotzdem ärgerlich. Nicht nur, weil dadurch illegale Versionen des Spiels im Netz landen können, sondern auch, weil die Vorfreude auf einen der größten Xbox-Releases des Jahres nun von Spoiler-Gefahr und Leak-Diskussionen begleitet wird.

Kein Download ist es wert

Auch wenn die Neugier groß ist: Von geleakten Builds und dubiosen Downloads sollte man selbstverständlich die Finger lassen. Abgesehen davon, dass es illegal ist, sind solche Dateien oft ein Einfallstor für Schadsoftware. Wer Forza Horizon 6 sicher und vollständig erleben möchte, wartet besser auf den offiziellen Start.

Für Playground Games und Xbox ist der Vorfall trotzdem eine ziemlich unschöne Vollbremsung kurz vor der Ziellinie. Eigentlich sollte jetzt alles nach Japan, Festival-Stimmung und Motorengeheul klingen. Stattdessen fragen sich viele gerade nur: Was war denn gestern bei Microsoft los?