eufy HydroJet S2 vorgestellt: Neuer Premium-Saugroboter mit 30.000 Pa und HydroJet 2.0

Mit dem neuen HydroJet S2 bringt eufy seinen bislang leistungsstärksten Saug- und Wischroboter auf den Markt. Das neue Premium-Modell kombiniert eine Saugleistung von 30.000 Pascal mit einer weiterentwickelten HydroJet-Bodenreinigungstechnologie und einer umfangreichen 12-in-1-UniClean-Station. Ziel ist ein möglichst wartungsarmer Alltag bei gleichzeitig hoher Reinigungsleistung auf Teppichen und Hartböden.

Der eufy HydroJet S2 kann ab sofort bis einschließlich 21. Mai 2026 über die eufy-Webseite vorbestellt werden. Käuferinnen und Käufer erhalten dabei ein Ersatzbürstenset im Wert von 79,99 Euro kostenlos dazu. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 22. Mai 2026 zum Preis von 1.499 Euro.

Starke Teppichreinigung mit AeroTurbo Carpet Master 2.0

Besonderes Augenmerk legt eufy auf die Teppichreinigung. Die neue AeroTurbo Carpet Master 2.0-Technologie erkennt unterschiedliche Teppicharten automatisch und passt die Reinigung entsprechend an. Selbst Hochflorteppiche mit einer Höhe von bis zu fünf Zentimetern sollen zuverlässig gereinigt werden.

Für Haushalte mit Haustieren oder langen Haaren integriert eufy außerdem die DuoSpiral-Entwirrbürste. Diese soll verhindern, dass sich Haare dauerhaft in der Hauptbürste verfangen und dadurch die Wartung vereinfachen.

HydroJet 2.0 setzt auf hygienische Wischreinigung

Auch bei der Wischfunktion wurde das System deutlich erweitert. Das HydroJet Bodenreinigungssystem 2.0 nutzt insgesamt 32 Wasserdüsen, die die Wischrolle kontinuierlich mit Frischwasser versorgen. Die Rolle arbeitet mit einem Wischdruck von 15 Newton und deckt eine Reinigungsbreite von 29 Zentimetern ab.

Zusätzlich verwendet der S2 elektrolysiertes Wasser, das laut Hersteller bis zu 99,99 Prozent unerwünschter Keime reduziert. Dadurch soll eine hygienische und streifenfreie Reinigung erreicht werden.

KI-Navigation und automatische Wartung

Das neue CleanMind-KI-System analysiert Alltagssituationen in Echtzeit, plant Reinigungsrouten und erkennt Hindernisse automatisch. Ergänzt wird das System durch einen ausfahrbaren Seitenarm, der speziell für die Reinigung entlang von Kanten und in Ecken entwickelt wurde.

Nach dem Reinigungsvorgang übernimmt die 12-in-1-UniClean-Station zahlreiche Wartungsaufgaben automatisch. Dazu gehören unter anderem das Entleeren des Staubbehälters, die Reinigung der Wischrolle sowie deren Trocknung. Wartungsfreie Filter sollen zudem eine konstant hohe Reinigungsleistung über längere Zeiträume gewährleisten.

Technische Daten des eufy HydroJet S2