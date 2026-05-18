Esport-Festival in Wien startet die fünfte Auflage am 11. Juli

Am 11. und 12. Juli wird wieder das Austria Center Vienna zur Bühne für das A1 Austrian eSports Festival und das parallel laufende Spielefest Wien. Anfang Mai haben die Veranstalter die Termine bestätigt. Erwartet werden rund 30.000 Besucher auf vier Ebenen, mehr als 200 Aussteller sind angemeldet. Auf der Esports Mainstage finden die Saison-Endspiele der A1 eSports League statt. Beim Spielefest gibt es etwa 1.500 Tische; über ein digitales Leihsystem können Besucher aus mehr als 5.000 Brett- und Kartenspielen wählen.

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75 Millionen Dollar in Riad, fünfstellige Preisgelder in Wien

Die Größenordnungen unterscheiden sich stark. Die A1 eSports League zahlte bei den letzten Festival-Ausgaben jeweils Preisgelder von 20.000 bis 30.000 Euro an Teams in League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics oder Rocket League. Parallel startet am 6. Juli der Esports World Cup in Riad mit einem Preispool von 75 Millionen US-Dollar; den Rekord hatte die Esports World Cup Foundation am 20. Januar 2026 in einer Pressemitteilung verkündet. Über 200 Clubs aus mehr als 100 Ländern nehmen an 25 Turnieren in 24 Spielen teil, das Finale ist am 23. August.

Diese Unterschiede zeigen, wie die Pyramide aufgebaut ist. Die DACH-Liga ist sozusagen das Sichtungs-Center; wer beim Festival-Finale Engagement aus Köln, Berlin oder Madrid an Land zieht, kommt weiter. Wien selbst erzeugt aktuell keine Tier-1-Champions, sondern liefert Vorprodukte für die nächsten Stufen.

Lizenzen und Auszahlungen rund um den Online-Spielmarkt

Neben dem sportlichen Teil betreibt man ein zweites Geschäft. Während des Esport-Booms sind Streaming-Plattformen, Sponsorengelder und Wettmärkte entstanden und auch ein weiteres Geschäftsfeld ist dazugekommen: Vergleichsportale, die unterschiedliche Online-Spielangebote sortieren. Anbieter, die etwa die besten Casino-Plattformen mit Auszahlung listen, sind in diesem Umfeld zu finden. Lizenz-Status, mobile Nutzung und transparente Auszahlungen sind branchenübergreifend zu Mindestanforderungen geworden. Der globale Esport-Markt wird laut Statista Market Outlook 2026 einen Umsatz von rund 4,8 Milliarden Euro erreichen; die weltweite Zuschauerzahl wurde für 2025 bereits mit 640,8 Millionen angegeben.

In Österreich ist die Lizenzfrage ein aktuelles Thema. Die Konzessionen für Lotterie und Online-Glücksspiel laufen am 30. September 2027 aus. Ein Gesetzesentwurf zur Reform des Glücksspielgesetzes liegt seit November 2025 in Begutachtung. Sportwetten gelten in Österreich weiterhin nicht als Glücksspiel, sondern als Geschicklichkeitsspiel; diese Einstufung bestimmt den Wettmarkt anders als in Deutschland. Die Auswirkungen auf Online-Anbieter sind derzeit Gegenstand von Diskussionen auf Bundes- und Länderebene. Esport-Wettmärkte sind im Alltag von der Reform weniger betroffen; sie laufen über lizenzierte Anbieter aus dem EU-Raum.

Vom Floridsdorfer Jugendzentrum zur Pro Series

Den österreichischen Esport gibt es nicht erst seit dem Festival. Der Esport-Verband Österreich wurde 2007 gegründet, die Konsolen-Staatsmeisterschaft startete 2009. Mit der A1 eSports League seit 2017 entstand die erste durchgängig finanzierte Liga. Mittlerweile läuft sie als Pro Series und Amateur Series; die zweite Schiene führt Nachwuchs an die kompetitive Szene heran. Im Programm standen oder stehen neun Esport-Titel: League of Legends, Valorant, Clash Royale, Brawl Stars, Rocket League, Fortnite, Super Smash Bros. Ultimate, Project CARS 2 und rFactor 2.

Aufgebaut hat sich das Ganze auf einer ehrenamtlichen Infrastruktur. Die AREA52 in Wien-Floridsdorf, ein Vereinsstandort mit über 80 Gaming-Stationen, ist seit den ersten League-Qualifiern Partner und Bootcamp-Adresse. Heimische Vereine wie TKA E-Sports, ursprünglich 2003 als Battlefield-Clan gegründet, oder Tickling Tentacles, ein League-of-Legends-Verein seit 2016 mit willhaben als Sponsor, liefern seit Jahren Top-Teams ins Final-Wochenende. Später wurden A1 Hubs in Dornbirn und in Golling/Salzburg eröffnet, um die Szene über Wien hinaus zu verankern. Auch LAN-Veranstalter wie die VulkanLAN aus der Steiermark sind eng eingebunden.

Was im Austria Center am 11. und 12. Juli läuft

Auf der Mainstage werden die Saison-Finals ausgetragen. Welche Disziplinen genau im Hauptprogramm stehen, kommuniziert der Veranstalter näher am Termin. In den Vorjahren waren League of Legends, Valorant und Teamfight Tactics regelmäßig dabei, ergänzt durch Community-Turniere in Rocket League und Super Smash Bros. Ultimate. Daneben läuft das Spielefest mit Brett- und Kartenspielen, Cosplay Village, Artist Alley und Workshops für Prop-Maker.

Der Eintritt für einen Tag kostet 20 Euro, das Wochenendticket 30 Euro. Ermäßigt zahlst du 16 oder 26 Euro. Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren liegen die Preise bei 8 oder 12 Euro. Geöffnet ist das Esport Festival am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Spielefest startet samstags eine Stunde früher und schließt um 20 Uhr; sonntags läuft es von 9 bis 18 Uhr.

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AREA52 und die A1 Hubs als ganzjährige Anker

Falls du den Juli-Termin verpasst, gibt es ganzjährig Anlaufpunkte. Die AREA52 ist freitags bis sonntags geöffnet; in diesen Zeitfenstern werden auch Schulungen für Esport-Schiedsrichter und Kommentatoren durch den ESVÖ veranstaltet. Wer nicht in Wien wohnt, findet im Vorarlberger Hub RP5 in Dornbirn oder im Salzburger Hub GO1 in Golling Räume mit ähnlicher Ausstattung. Tickets für das Festival selbst bekommst du über esportsfestival.at und spielefestwien.at.

Anreise mit der U1 und Stream auf Twitch

Wenn du das Festival nicht vor Ort verfolgen kannst, findest du die Mainstage-Übertragung im Twitch-Channel der A1 eSports League. Das Austria Center Vienna liegt direkt an der U-Bahn-Station Kaisermühlen-VIC (U1); die Anreise mit den Öffis vom Stephansplatz dauert keine 15 Minuten. Parkplätze gibt es am Gelände, das Aufkommen rund um Esport-Wochenenden kann allerdings hoch ausfallen.