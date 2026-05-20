Embracer Group plant Aufspaltung in zwei Unternehmen

Embracer Group hat angekündigt, sich künftig in zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen aufzuteilen. Dafür soll das neue Unternehmen Fellowship Entertainment abgespalten und ab 2027 an der Nasdaq Stockholm gelistet werden. Laut Embracer soll die Trennung vor allem dabei helfen, die jeweiligen Geschäftsbereiche klarer zu strukturieren und das volle Potenzial der Marken und Studios besser auszuschöpfen.

Fellowship Entertainment übernimmt große Marken

Das neue Unternehmen Fellowship Entertainment wird sich stark auf bekannte Entertainment-Marken und deren Vermarktung konzentrieren. Dort landen unter anderem die Rechte an:

The Lord of the Rings

Tomb Raider

Metro Exodus

Kingdom Come Deliverance II

Auch bekannte Studios wie Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Warhorse Studios und 4A Games werden Teil von Fellowship Entertainment. Der Fokus soll dabei nicht nur auf Spielen liegen, sondern auch auf Filmen, Merchandise und weiteren Lizenzgeschäften.

Embracer bleibt mit THQ Nordic und Co. bestehen

Das verbleibende Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen Embracer geführt und umfasst zahlreiche andere Marken und Studios. Dazu zählen unter anderem THQ Nordic, Limited Run Games und Tripwire Interactive. Auch bekannte Reihen wie Destroy All Humans!, Gothic oder Titan Quest II verbleiben dort. Die aktuellen Embracer-Manager Phil Rogers und Lee Guinchard sollen nach der Abspaltung die Leitung von Fellowship Entertainment übernehmen. Für das verbleibende Embracer-Unternehmen wird derzeit bereits nach einer neuen Führung gesucht.

Strategiewechsel nach schwierigen Jahren

Die Aufspaltung gilt als weiterer Schritt im großen Umbau von Embracer. In den vergangenen Jahren sorgte der Konzern immer wieder mit Studio-Schließungen, Entlassungen und Umstrukturierungen für Schlagzeilen. Mit der neuen Struktur möchte Embracer offenbar wieder stabiler und fokussierter aufgestellt werden.