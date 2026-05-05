eFootball sorgt mit Naruto-Crossover für Diskussionen

Konami geht einen ungewöhnlichen Weg, um neue Spieler für eFootball zu begeistern. Ein aktuelles Crossover mit Naruto sorgt aktuell für reichlich Gesprächsstoff in der Community.

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Anime trifft eFootball

Das Event bringt zahlreiche kosmetische Inhalte ins Spiel. Stadien lassen sich mit Naruto-Dekorationen ausstatten und auch spezielle Spieler-Karten sind Teil der Aktion. Besonders auffällig sind dabei echte Fußballstars wie Neymar Jr oder Takefusa Kubo, die im Anime-Stil inszeniert werden. Zusätzlich führen die neuen Karten besondere Effekte ein. Dazu gehören auffällige Jubelanimationen und sogenannte „Stunning Shots“, bei denen Schüsse mit visuellen Effekten wie Blitzen inszeniert werden. Diese Effekte sind allerdings nur für den jeweiligen Spieler sichtbar und beeinflussen nicht das Gameplay des Gegners direkt.

Community gespalten

Die Reaktionen fallen gemischt aus. Während einige Spieler die kreative Idee feiern, sehen andere darin eine Abkehr vom realistischen Fußballansatz. Kritik gibt es vor allem daran, dass solche Events priorisiert werden, während klassische Spielmodi wie eine umfangreiche Karriere weiterhin fehlen. Das Naruto-Crossover ist bereits aktiv und läuft noch bis zum 14. Mai 2026.

Ob solche Kooperationen die Zukunft von eFootball prägen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, dass sie für Aufmerksamkeit sorgen.