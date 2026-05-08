Edge of Memories setzt auf Tempo und düstere Fantasy

Nacon und Midgar Studio haben einen ausführlichen Gameplay-Überblick zu Edge of Memories veröffentlicht. Das Action-RPG erscheint 2026 und setzt auf schnelle Kämpfe, Erkundung und eine düstere Fantasy-Welt.

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Reise durch eine sterbende Welt

Die Handlung spielt auf dem Kontinent Avaris, der langsam von einer mysteriösen Korrosion zerstört wird. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Soul Whispererin Eline, die gemeinsam mit ihren Begleitern nach einer Möglichkeit sucht, die Welt zu retten. Bei der Erkundung seid ihr nicht allein unterwegs. Auf dem Reittier Nekaroo reist ihr schnell durch die offenen Gebiete, erklimmt Wände und erreicht versteckte Orte. Zusätzlich helfen Begleiter mit Spezialfähigkeiten:

Elementarkräfte zum Entfernen von Hindernissen

Rätsel mit antiker Technologie

versteckte Geheimnisse und alternative Wege

Schnelles Kampfsystem mit Transformation

Die Kämpfe setzen auf Tempo und Kombinationen aus leichten und schweren Angriffen. Eline kann außerdem ihre innere Korruption nutzen und sich in eine mächtige schwarze Bestie verwandeln. Unterstützt wird sie dabei von den Gefährten Kanta und Ysoris, deren Elementarfähigkeiten aktiv in Kämpfe eingebunden werden. Mit jedem Levelaufstieg schalten Spieler sogenannte Echoes frei. Diese erweitern Fähigkeiten, Kombos und passive Boni. Interessant ist das Loadout-System:

bis zu drei unterschiedliche Builds

Kombination aus passiven Fähigkeiten und Elementarskills

Wechsel zwischen Sets direkt im Kampf

Dadurch soll sich das Gameplay flexibel an verschiedene Gegner anpassen lassen.

Release für 2026 geplant

Edge of Memories erscheint 2026 für Konsolen und PC. Mit seiner Mischung aus Anime-Optik, schneller Action und düsterer Fantasy könnte der Titel vor allem Fans moderner JRPGs ansprechen.