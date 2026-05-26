E-Sport-Veranstaltungen, die Sie in der zweiten Jahreshälfte 2026 nicht verpassen sollten

E-Sport eroberte die Unterhaltungsindustrie im Nu und erlangte immense Popularität. Videospielbegeisterte haben die Möglichkeit, professionelle E-Sport-Athleten zu werden. Fans von E-Sport versammeln sich um verschiedene Turniere, bei denen die Besten ermittelt werden. Jemand besucht Turniere in Stadien, und jemand anderer tippt zu Hause auf die Spielergebnisse. Das können League of Legends Wetten, CS2 Wetten, Fortnite Wetten, Dota 2 Wetten usw. sein.

Jährlich finden zahlreiche Wettbewerbe in verschiedenen E-Sport-Disziplinen statt. Dadurch werden die Fans regelmäßig mit einer Flut unvergesslicher Emotionen konfrontiert. Der Beginn des Jahres 2026 hat bereits für großen Adrenalinschub gesorgt, aber es stehen noch viele interessante Dinge bevor. Für die zweite Jahreshälfte sind spannende Veranstaltungen geplant. Wer sich für E-Sport interessiert, sollte die folgenden spektakulären Events unbedingt im Auge behalten.

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Turnierwettbewerbe für Dota 2-Fans

Dota 2 zählt zu den erfolgreichsten E-Sport-Spielen – es ist ein komplexes Multiplayer-Online-Spiel im MOBA-Genre. Im Spiel treten zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an. Ziel der Teilnehmer ist es, die Hauptfestung der gegnerischen Basis zu zerstören.

Turniere in diesem Spiel ziehen eine große Anzahl von Zuschauern an, insbesondere wenn es um Weltmeisterschaften geht. Zu Beginn des Jahres haben bereits einige wichtige Ereignisse stattgefunden. Die folgenden Events finden in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 statt:

Das Riyadh Masters 2026 findet am 6. Juli statt, der Preispool beträgt 2 Millionen Dollar.

Das Turnier TI 2026 erfolgt am 13. August und hat einen Preispool von 1.600.000 Dollar.

Das Blast Slam 8-Turnier läuft am 29. September und ist mit einer Million Dollar dotiert.

ENC 2026 erfolgt am 2. November mit einem Preispool von 1.500.000 Dollar.

Am 6. November findet das PGL Wallachia S9-Turnier mit einem Preispool von 1 Million Dollar statt.

Blast Slam 9 findet am 17. November mit einem Preispool von 1 Million Dollar statt.

Jedes dieser Turniere verspricht interessante Erlebnisse und unerwartete Ergebnisse.

Turniere 2026 für League of Legends

League of Legends ist ein E-Sport-Spiel mit Millionen von Fans. Zwei Teams mit je fünf Spielern treten gegeneinander an, um die gegnerische Basis zu zerstören. Dieses Aufeinandertreffen ist spannend, vor allem, wenn es sich um ein Top-Turnier handelt.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 ist eine umfangreiche Veranstaltungsliste geplant. LCP 2026, CBLOL 2026, LJL 2026, LCS 2026, LEC 2026 sind einige der zukünftigen Events. Obwohl sie alle unvergessliche Emotionen versprechen, gehören zu den am meisten erwarteten Ereignissen folgende:

League of Legends Weltmeisterschaft 2026 . Diese Meisterschaft gilt als das größte E-Sport-Event. 2026 treten die Teams erneut in den USA gegeneinander an. Die Wettkämpfe finden in verschiedenen Arenen und Veranstaltungsorten statt, das große Finale wird in New York ausgetragen. Die besten Teams aus Europa, Asien und Amerika werden wochenlang um den begehrten Titel kämpfen. Millionen von Fans werden alles, was während der Spiele passiert, genau verfolgen. Dies gilt sowohl für Fans, die in den Arenen dabei sein werden, als auch für solche, die die Live-Übertragungen verfolgen. Diese Veranstaltung ist für Herbst 2026 geplant.

. Diese Meisterschaft gilt als das größte E-Sport-Event. 2026 treten die Teams erneut in den USA gegeneinander an. Die Wettkämpfe finden in verschiedenen Arenen und Veranstaltungsorten statt, das große Finale wird in New York ausgetragen. Die besten Teams aus Europa, Asien und Amerika werden wochenlang um den begehrten Titel kämpfen. Millionen von Fans werden alles, was während der Spiele passiert, genau verfolgen. Dies gilt sowohl für Fans, die in den Arenen dabei sein werden, als auch für solche, die die Live-Übertragungen verfolgen. Diese Veranstaltung ist für Herbst 2026 geplant. Mid-Season Invitational 2026: Dieses Event ist eines der wichtigsten internationalen Turniere im League-of-Legends-Wettkampfkalender. Es kann nach der Weltmeisterschaft als zweitbeliebteste Veranstaltung angesehen werden. In Südkorea, Daejeon, findet ein Wettbewerb der stärksten Teams statt. Die Fans können spektakuläre Spiele auf höchstem Niveau erhoffen. Das Turnier beginnt am 28. Juni. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden für viele ein Indikator dafür sein, wer die Weltmeisterschaft dominieren wird.

Die Teams bereiten sich aktiv auf die Teilnahme am prestigeträchtigsten Turnier vor, und die Fans dürfen sich auf Bestleistungen gefasst machen.

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Wettbewerbe im CS2-Universum 2026

Counter-Strike 2 ist ein absoluter Bestseller unter den E-Sport-Disziplinen. Es handelt sich um einen taktischen Shooter. Das Spiel wird aus der Egoperspektive zwischen zwei Teams ausgetragen. Ein fünf Spieler starkes Team stellt die Terroristen dar, das andere die Anti-Terror-Einheit.

Für die zweite Hälfte des Jahres 2026 ist eine große Anzahl von Veranstaltungen geplant. Die meisten von ihnen haben kleine Preisgelder, zum Beispiel 10.000 $, 20.000 $ oder 50.000 $. Es gibt aber auch Großveranstaltungen mit schwindelerregenden Preisen. Folgende E-Sport-Wettbewerbe sollte man sich unbedingt ansehen:

Am 2. Juni findet IEM Cologne 2026 mit einem Preispool von 1.250.000 Dollar statt.

Am 29. Juni erfogt das XPL 2026-Turnier mit einem Preispool von 500.000 Dollar.

Das EWC 2026 findet am 12. August mit einem Preispool von 2 Millionen Dollar statt.

Am 26. August findet das Blast Open 2026 Fall statt, bei dem 400.000 Dollar Preisgeld winken.

FPG 5 erfolgt am 7. September mit einem Preispool von 450.000 Dollar.

Forge of Legends 2026 findet am 13. Oktober mit einem Preispool von 500.000 Dollar statt.

Das PGL Belgrade 2026 erfolgt am 22. Oktober mit einem Preispool von 1.250.000 Dollar .

Am 25. November findet das PGL Major Singapore 2026 mit einem Preisgeld von 1.250.000 Dollar statt.

Jedes dieser Turniere wird den Counter-Strike 2-Fans mit Sicherheit neue und interessante Erlebnisse bieten.

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Die am meisten erwarteten Overwatch-Turniere

Overwatch ist ein E-Sport-Spiel, in dem zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander antreten. Ihre Aufgabe ist es, eine vorgegebene Mission innerhalb einer bestimmten Zeit zu erfüllen. Es sind mehrere Turniere geplant. Zu den am meisten erwarteten gehören jedoch:

OWCS 2026 Midseason

World Cup 2026

OWCS 2026 World Finals

Für E-Sport-Begeisterte steht eine große Auswahl an Events zur Verfügung, die Adrenalin pur und spannende Erlebnisse versprechen.