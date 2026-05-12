Discord x Xbox: Nitro bekommt jetzt Xbox Game Pass

Gaming trifft Community: Discord x Xbox geht in die nächste Runde und macht Nitro für Spielerinnen und Spieler deutlich spannender. Ab sofort steckt in Discord Nitro nämlich auch eine Starter Edition des Xbox Game Pass.

Discord Nitro wird ein Stück mehr Game Pass

Discord und Xbox rücken noch enger zusammen. Nachdem beide Plattformen in den vergangenen Jahren bereits Funktionen wie Discord Voice auf Xbox-Konsolen und Livestreaming zu Discord-Freunden ausgebaut haben, folgt jetzt der nächste Schritt: Discord x Xbox bringt den Xbox Game Pass als neuen Vorteil zu Discord Nitro. Genauer gesagt handelt es sich um eine Starter Edition des Xbox Game Pass, die für berechtigte Nitro-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten enthalten ist.

Ganz so wild wie „kompletter Game Pass gratis für alle“ ist es also nicht, aber spannend ist die neue Collab trotzdem. Laut Discord umfasst die Starter Edition eine Bibliothek mit über 50 PC- und Konsolenspielen, die heruntergeladen und gespielt werden können. Zusätzlich sind 10 Stunden Cloud Gaming enthalten, wodurch sich Spiele direkt streamen lassen. Als Beispiele nennt Discord unter anderem Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 und Grounded.

Nitro Rewards: Mehr Vorteile für Gamer

Die Neuerung ist Teil von Nitro Rewards, einem neuen Vorteilsprogramm für Discord Nitro. Discord beschreibt das Ganze als bisher größte Erweiterung von Nitro und will das Abo damit stärker in Richtung Gaming-Mitgliedschaft schieben. Neben dem Xbox Game Pass sollen Nitro-Mitglieder auch Rabatte bei Gaming-Marken wie Logitech G, SteelSeries und KontrolFreek erhalten.

Dazu kommen weitere Discord-interne Vorteile. Nitro-Mitglieder erhalten künftig 250 Orbs pro Monat und außerdem einen Multiplikator für Orbs, die über Quests verdient werden. Orbs können im Discord Shop für digitale Items genutzt werden, etwa für Profil- oder Avatar-Anpassungen.

Auch Xbox Game Pass bekommt Discord-Vorteile

Die Zusammenarbeit funktioniert allerdings nicht nur in eine Richtung. Auch berechtigte Xbox Game Pass-Abonnenten sollen später im Mai neue Discord-Vorteile erhalten. Xbox nennt hier ebenfalls 250 Discord Orbs pro Monat, 1,2-fach mehr Orbs beim Abschließen von Quests sowie automatisch angewendete Rabatte im Discord Shop. Weitere Details zur genauen Verfügbarkeit sollen noch folgen.

Praktisch wird die Verbindung auch direkt in Discord sichtbarer. Wenn ihr seht, dass ein Freund gerade ein Spiel streamt oder über die Discord-Spielaktivität etwas zockt, soll ein Play-Button erscheinen. Darüber könnt ihr dann Xbox Game Pass auswählen und direkt loslegen, sofern das jeweilige Angebot für euch verfügbar ist.

Nicht überall sofort verfügbar

Wichtig ist allerdings: Die neuen Nitro Rewards werden aktuell ausgerollt und sollen laut Discord in den kommenden Wochen für alle Nitro-Mitglieder in berechtigten Regionen verfügbar werden. Falls ihr den Game-Pass-Vorteil also noch nicht direkt seht, muss das nicht heißen, dass ihr leer ausgeht. Ein Blick in den Nitro Home-Bereich dürfte sich in den nächsten Tagen und Wochen lohnen.

Damit wird Discord Nitro für Gamer auf jeden Fall deutlich interessanter. Xbox wiederum stärkt seine Präsenz genau dort, wo viele Spielsessions ohnehin anfangen: im Voice-Chat, im Stream oder beim kurzen „Was zocken wir heute?“-Sessions. Am Ende ist die Collab also ziemlich logisch. Discord liefert die Community, Xbox die Spiele, und wir bekommen im besten Fall einen weiteren Grund, unseren Backlog noch ein bisschen größer werden zu lassen.