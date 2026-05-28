Die Buildarmy Midfigures im Test

Die Buildarmy Midfigures erweitern das bestehende Militär-Portfolio des Herstellers um eine neue Figurengröße im Maßstab 1:33. Sie sind speziell dafür konzipiert, die Fahrzeugmodelle optimal zu ergänzen und Dioramen mit zusätzlichem Leben zu füllen. Trotz ihres kleineren Formats setzen sie auf ein hohes Maß an Detailtreue und sollen historische Darstellung mit der typischen Klemmbaustein-Kompatibilität verbinden.

Im Gegensatz zu klassischen Minifiguren handelt es sich bei den Midfigures um vollständig bewegliche Actionfiguren mit deutlich höherem Anspruch an Realismus und Posebarkeit. Sie richten sich damit vor allem an Sammler, Dioramenbauer und Fans historischer Militärfahrzeuge, die ihre Szenen noch lebendiger gestalten möchten.

Vielen Dank an Buildarmy für die Bereitstellung der Testmuster.

Eigenschaften des Figuren

Die Midfigures von Buildarmy sind etwa 5,8 cm groß und wurden speziell für die Kombination mit den 1:33 Fahrzeugmodellen des Herstellers entwickelt. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff im präzisen Spritzgussverfahren, überzeugen sie durch eine stabile Haptik und eine saubere Verarbeitung. Die Oberflächen sind vollständig mit 360°-Tampondruck versehen, wodurch Uniformen, Ausrüstung und Details rundum realistisch dargestellt werden.

Ein wesentliches Merkmal der Midfigures ist ihre Beweglichkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Minifiguren verfügen sie über Gelenkpunkte am Hals, an den Ellbogen sowie an den Knien. Dadurch lassen sich deutlich realistischere Posen darstellen, die besonders in Dioramen oder bei Fahrzeugbesatzungen zur Geltung kommen. Gleichzeitig bleibt die Konstruktion stabil genug, um auch dynamische Szenen problemlos umzusetzen.

Alle Figuren sind vollständig kompatibel mit den Buildarmy 1:33 Fahrzeugen und lassen sich direkt in Panzer, Lkw oder andere Modelle integrieren. Zusätzlich liegt jeder Midfigure ein runder Display-Standfuß bei, der sowohl einfache Präsentationen als auch komplexere Posen außerhalb der Fahrzeuge ermöglicht.

Im Sortiment befinden sich derzeit drei Varianten: eine deutsche Panzerbesatzung, ein deutscher Infanterist sowie ein US-amerikanischer Infanterist. Jede Figur ist dabei individuell ausgestattet und orientiert sich an historisch inspirierten Uniformen und Ausrüstungsgegenständen. Während die Panzercrew-Figur eher funktional und für den Fahrzeugeinsatz konzipiert ist, verfügen die Infanteristen über umfangreichere Ausrüstung und Waffen, die zusätzliche Details in Dioramen ermöglichen.

Insgesamt positionieren sich die Buildarmy Midfigures als hochwertige Ergänzung zu den Fahrzeugsets und bieten eine Mischung aus Detailtreue, Beweglichkeit und Kompatibilität, die sie klar von klassischen Klemmbausteinfiguren abhebt.

Über Buildarmy

Buildarmy ist ein auf Militär-Klemmbausteinmodelle spezialisierter Hersteller, der sich vor allem durch detailreiche Panzer- und Fahrzeugsets im Minifiguren-Maßstab einen Namen gemacht hat. Die Modelle zeichnen sich durch realistische Proportionen, funktionale Elemente und aufwendig gestaltete Innenräume aus. Besonders beliebt sind die historischen Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, die mit authentischen Tarnmustern und umfangreichen Details umgesetzt werden. Dank der vollständigen Kompatibilität mit anderen Klemmbausteinen richten sich die Sets sowohl an Sammler als auch an erfahrene Klemmbaustein-Fans.

Verpackung und Inhalt

Die Midfigures werden zerlegt in Blisterverpackungen geliefert. Diese zeigen seitlich eine Abbildung der fertigen Figur vor einem passenden Hintergrund. Rückseitig finden sich noch Montagehinweise.

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Gestaltung und Qualität:

Die beiden Midfigures der Wehrmachtssoldaten überzeugen vor allem durch ihre sehr detaillierte und historisch orientierte Gestaltung. Sowohl die Panzerbesatzung als auch der Infanterist sind mit fein ausgearbeiteten Uniformdetails versehen, die durch den rundum verlaufenden 360°-Tampondruck besonders plastisch wirken. Faltenwürfe, Rangabzeichen sowie Ausrüstungsdetails sind klar erkennbar und tragen zu einem insgesamt stimmigen Gesamteindruck bei. Besonders der Infanterist wirkt durch seine umfangreiche Ausstattung mit Karabiner, Zubehör und Ausrüstung sehr lebendig und passend für den Diorama-Einsatz. So kann man den Infanteristen auch problemlos in der nidersten Gangart, dem Gleiten oder auch beim Schanzen positionieren. Da er mit Mütze und Stahlhelm geliefert wird, kann man ihn auch dem Anlass entsprechend ausrüsten.

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Der US-Infanterist ergänzt das Sortiment sinnvoll und setzt sich gestalterisch klar von den deutschen Figuren ab. Besonders die M1943-Uniform mit ihrem typischen Schnitt ist sauber umgesetzt und durch den 360°-Tampondruck gut strukturiert dargestellt. Helm, Waffensysteme und Ausrüstung wie das Browning Automatic Rifle sind stimmig proportioniert und verleihen der Figur ein authentisches Erscheinungsbild im Kontext der späten Kriegsphase. Insgesamt wirkt das Design etwas moderner und funktionaler als bei den deutschen Gegenstücken, bleibt aber auf demselben hohen Detailniveau. Auch hier überzeugt die Verarbeitungsqualität mit stabilen Gelenken, sauberem Druckbild und einer robusten Haptik, wodurch die Figur sowohl für dynamische Posen als auch für Dioramen zuverlässig einsetzbar ist.

Auch in Bezug auf die Qualität hinterlassen beide Figuren einen sehr soliden Eindruck. Das verwendete ABS-Material wirkt robust und hochwertig, während die Drucke sauber und gleichmäßig aufgebracht sind. Die Gelenke an Hals, Armen und Beinen ermöglichen eine gute Beweglichkeit, ohne dass die Figuren instabil wirken oder schnell ausleiern. Dadurch lassen sich sowohl realistische Kampfhaltungen als auch statische Präsentationsposen gut umsetzen. Insgesamt bieten die beiden Figuren eine gelungene Kombination aus Stabilität, Detailgrad und Spiel- bzw. Präsentationswert.

Die Midfigures von Buildarmy – die perfekte Ergänzung

Die Midfigures von Buildarmy stellen eine passende Ergänzung zu den Fahrzeugmodellen dar und sorgen dafür, dass die Szenen deutlich lebendiger wirken. Im Sortiment finden sich sowohl eine Panzercrew als auch ein Infanterist, die sich flexibel in bestehende Dioramen integrieren lassen. Besonders der Panzersoldat eignet sich gut als MG-Schütze auf dem Turm, wobei sich die Figur einfach anpassen lässt, indem die Beine entfernt und die runde Luke als Sitzfläche genutzt wird. Darüber hinaus eröffnen die Figuren zahlreiche weitere Möglichkeiten, um realistische und dynamische Kriegsszenen im Maßstab 1:33 zu gestalten.

Fazit:

Mit den Buildarmy Midfigures erweitert der Hersteller sein Sortiment sinnvoll um eine Figurengröße, die gezielt auf die hauseigenen Fahrzeugmodelle im Maßstab 1:33 abgestimmt ist. Die Figuren überzeugen vor allem durch ihre hohe Detailtreue, die saubere 360°-Bedruckung und die deutlich gesteigerte Beweglichkeit im Vergleich zu klassischen Minifiguren. Dadurch lassen sich sowohl realistische Posen als auch dynamische Dioramen sehr gut umsetzen.

Besonders positiv fällt die gelungene Kombination aus Stabilität und Flexibilität auf. Die Gelenke sind robust ausgeführt und ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten, ohne dass die Figuren instabil wirken. Auch die unterschiedliche Ausgestaltung der drei Varianten sorgt für Abwechslung und erweitert die Möglichkeiten beim Aufbau historischer Szenen deutlich.

Insgesamt bieten die Buildarmy Midfigures eine hochwertige Ergänzung für alle, die ihre Fahrzeugmodelle mit passenden Figuren ergänzen möchten. Sie richten sich klar an Sammler und Dioramenbauer, die Wert auf Detailgrad, Kompatibilität und ein stimmiges Gesamtbild legen.

Die Midfigures wurde Game2Gether von Buildarmy für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.