Destiny 2: Das letzte große Update erscheint im Juni

Für viele Fans dürfte das genau die Ankündigung sein, vor der man sich insgeheim immer ein bisschen gefürchtet hat: Bungie hat offiziell bestätigt, dass sich die aktive Entwicklung von Destiny 2 dem Ende nähert.

Nach fast zwölf Jahren gemeinsamer Geschichte mit der Destiny-Reihe zieht das Studio einen Schlussstrich unter eines der bekanntesten Live-Service-Spiele überhaupt. Am 09. Juni 2026 erscheint das letzte große Live-Service-Content-Update für Destiny 2. Danach richtet Bungie den Blick auf neue Projekte und den nächsten Abschnitt der eigenen Studio-Zukunft.

Ein Abschied, aber kein komplettes Ende

In einem emotionalen Blogpost blickt Bungie auf die gemeinsame Reise mit der Community zurück. Das Studio spricht davon, dass Destiny nach all den Jahren inzwischen größer geworden sei als Destiny 2 selbst.

Besonders interessant: Bungie betont ausdrücklich, dass Destiny 2 nicht abgeschaltet wird. Stattdessen soll das Spiel weiterhin spielbar bleiben, ähnlich wie es aktuell bereits beim ersten Destiny der Fall ist. Das finale Update soll dabei auch dafür sorgen, dass die Rückkehr für neue und ehemalige Spieler möglichst angenehm bleibt.

Die Botschaft dahinter wirkt ziemlich klar: Das Universum bleibt bestehen, aber die Zeit der großen Inhaltsupdates endet.

Read the full blog at https://t.co/z7FRRQH5zq For almost twelve years, we have had the joy and honor to explore the Destiny universe with you all. Through all the ups and downs, surprises and triumphs, building Destiny alongside our players has been a monumental privilege. While… pic.twitter.com/w7sCgBexyw — Destiny 2 (@DestinyTheGame) May 21, 2026

Von The Final Shape bis zur neuen Zukunft

Mit Destiny 2 hat Bungie über Jahre hinweg eines der prägendsten Live-Service-Spiele aufgebaut. Von der ursprünglichen Veröffentlichung 2017 über Erweiterungen bis hin zu Destiny 2: The Final Shape hat die Reihe unzählige Storylines, Raids und Community-Momente hervorgebracht. Orte wie der Kosmodrom, das Pale Heart oder zuletzt die Lawless Frontier gehören für viele längst zu echten Gaming-Erinnerungen.

Schon zuvor hatte Bungie das ursprünglich geplante große Juni-Update mehrfach überarbeitet und erweitert. Features wie Quality-of-Life-Anpassungen, neue Progressionssysteme und weitere Endgame-Verbesserungen standen bereits im Raum.

„Wir sehen uns in den Sternen“

Zum Abschluss richtet Bungie noch ein letztes großes Dankeschön an die Community:

Die gemeinsamen Geschichten, Abenteuer und Freundschaften seien das, was Destiny wirklich ausgemacht habe.

Und auch wenn Destiny 2 nun langsam in seinen Ruhestand geht, klingt es nicht nach einem endgültigen Abschied vom Universum, sondern eher nach dem Ende eines sehr langen Kapitels.

Am 09. Juni endet also eine sehr schöne Ära. Was danach kommt, weiß aktuell nur Bungie selbst. Aber eines ist sicher: Für viele Guardians wird das ein ziemlich emotionaler Moment.