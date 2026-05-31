Der LEGO Star Wars 75421 SMART Play: Darth Vader’s TIE Fighter im Test

Mit dem LEGO Star Wars Set 75421 SMART Play Darth Vader’s TIE Fighter erweitert LEGO seine klassische Star-Wars-Reihe um ein deutlich technisch geprägtes Spielkonzept. Das Set gehört zur neuen „Smart Play“-Produktlinie, die traditionelle Bau- und Spielwelten mit interaktiven elektronischen Funktionen kombiniert. Dabei steht nicht mehr nur das reine Modell oder die Display-Qualität im Vordergrund, sondern ein dynamisches Spielerlebnis, das auf Bewegung, Nähe und Interaktion reagiert. Diese Entwicklung markiert einen klaren Schritt in Richtung technologiegestützter LEGO-Erlebnisse, ohne dabei vollständig auf das klassische Bausystem zu verzichten.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Das Set LEGO Star Wars 75421 SMART Play Darth Vader’s TIE Fighter stellt einen imperialen TIE Fighter aus dem Star Wars Universum dar, der sich an Darth Vader orientiert. Es richtet sich laut LEGO vor allem an Kinder ab 8 Jahren und umfasst insgesamt 473 Teile. Neben dem Raumschiff enthält das Set auch eine SMART Darth Vader Minifigur sowie zusätzliche interaktive Elemente, die für das Smart-Play-System notwendig sind.

Das Modell selbst ist im typischen TIE-Fighter-Design gehalten: ein zentraler Cockpit-Bereich mit zwei großen, seitlichen Flügelpaneelen. Im Vergleich zu klassischen LEGO Star-Wars-Modellen steht bei diesem Set weniger eine detailgetreue oder sammlerorientierte Darstellung im Vordergrund, sondern vielmehr die Einbindung der Spielfunktionen. Ergänzt wird das Hauptmodell durch kleine baubare Spielstationen, etwa eine Art Reparatur- oder Tankbereich sowie eine Abwehrstellung der Rebellion mit Shooter-Elementen, die das Spielgeschehen erweitern sollen.

Insgesamt ist das Set klar als interaktives Spielset konzipiert, das mehrere Szenarien innerhalb einer Spielumgebung ermöglicht und den Fokus auf Aktion und Bewegung legt, statt auf reine Präsentation.

Bezeichnung SMART Play Darth Vader’s TIE Fighter Art.-Nummer 75421 Teileanzahl 473 Alter 8+ Veröffentlichung März 2026 UVP 69,99 € Minifiguren Darth Vader, Rebell SMART-Play-Elemente 1x SMART Brick, 1x SMART Minifigur, 1x SMART Tag, 1x SMART Brick Ladegerät Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 45 bis 60 Minuten

Über Lego

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Star Wars:

Das Star-Wars-Universum spielt in einer weit entfernten Galaxis, in der unzählige Völker, Planeten und Kulturen existieren. Im Zentrum steht die Macht, ein mystisches Energiefeld, das von den Jedi für Frieden und von den Sith für Unterdrückung genutzt wird.

Die Geschichte umfasst den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, seine Verwandlung in Darth Vader und die Erlösung durch seinen Sohn Luke. Parallel dazu kämpfen die Rebellen gegen das Galaktische Imperium und später der Widerstand gegen die Erste Ordnung. Neben der Skywalker-Saga erweitern Serien, Romane, Comics und Spiele die Galaxis um neue Helden, Schurken und Epochen. So erzählt Star Wars letztlich den zeitlosen Konflikt zwischen Gut und Böse, Hoffnung und Verzweiflung, Macht und Verantwortung.

Verpackung und Inhalt

Das Set LEGO Star Wars 75421 SMART Play Darth Vader’s TIE Fighter kommt in einer Umverpackung im neuen LEGO-SMART-Play-Design. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells gezeigt. Zudem wird direkt dargestellt, welche SMART-Play-Elemente enthalten sind. Auf der Rückseite finden sich eine Darstellung der verschiedenen SMART-Play-Interaktionsmöglichkeiten.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung fünf Papiertüten mit den Einzelteilen. In diesen findet sich teilweise jeweils eine weitere kleine Papiertüte mit den besonders kleinen Steinen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen. Der SMART Brick ist sehr prominent platziert, zudem findet sich noch die Ladestation.

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LEGO SMART Play

SMART Play ist ein neues interaktives System von LEGO, das klassische Steine mit digitaler Technologie verbindet. Kernstück dieses Systems ist der sogenannte SMART Brick, ein elektronisches Bauelement, das in das Modell integriert wird und auf verschiedene Eingaben reagiert. Ergänzt wird er durch SMART Tags sowie spezielle SMART Minifiguren, die dem System Informationen über die jeweilige Spielsituation geben. Neben den Tags und Figuren erkennt er so auch Bewegungen und besitzt an einer Seite einen Farbsensor.

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Das Grundprinzip besteht darin, dass das Modell auf Bewegung, Berührung oder bestimmte Spielaktionen reagiert. Je nach Situation werden dabei Licht- und Soundeffekte ausgelöst, beispielsweise Motorengeräusche, Laser-Schüsse oder atmosphärische Klangkulissen aus dem Star Wars Universum. Auch die Minifiguren können in das System eingebunden werden und lösen unterschiedliche Reaktionen aus, wodurch das Spielgeschehen dynamischer gestaltet wird.

Ein weiterer Bestandteil ist die optionale SMART Assist App, die vor allem unterstützende Funktionen bietet. Dazu gehören unter anderem Hilfestellungen beim Einrichten, Lautstärkeregelungen sowie mögliche Software-Updates für das System. Hierzu verbindet sich das Smartphone via Bluetooth mit dem Brick wenn er auf der Ladestation liegt.

Ziel von Smart Play ist es, das klassische LEGO-Spielprinzip zu erweitern, ohne es vollständig durch digitale Inhalte zu ersetzen. Statt Bildschirmsteuerung oder App-Zwang steht ein physisch-interaktives Spielerlebnis im Mittelpunkt, das klassische Bauelemente mit moderner Technik kombiniert.

Der Bauprozess

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Star Wars 75421 SMART Play Darth Vader’s TIE Fighter sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

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Der Aufbau ist entsprechend der fünf Papiertüten in fünf Baustufen unterteilt. Die Anleitung liegt zweigeteilt bei, sodass es eine separate Anleitung für den TIE Fighter und eine für die beiden Zubehörelemente gibt.

Im ersten Schritt wartet direkt Darth Vader auf uns. Beim Bau des TIE Fighters beginnen wir mit dem zentralen Element mit dem Pilotenplatz.

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Im zweiten Schritt vervollständigen wir den mittleren Bereich des Fighters. Das Cockpit erhält nach vorne die ikonische Blende und im hinteren Bereich integrieren wir den SMART Tag über den der SMART Brick später den Fighter erkennen kann. Zudem bauen wir hier einen Mechanismus ein, um mittels der Farberkennung des Brick’s mit diesem interagieren zu können.

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Der nächste Schritt enthält die Elemente für den mittleren Teil der Flügel, der Bau nähert sich so seinem Ende.

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Im vierten Schritt finalisieren wir den TIE Fighter, indem wir die Flügel vervollständigen. Der obere und untere Teil sind beweglich befestigt, sodass sie sich in unterschiedlichen Winkeln ausrichten lassen.

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Im fünften Schritt bauen wir noch eine kleine Abwehrstellung der Rebellen, die mit einem Stud-Blaster ausgestattet ist. Darüber hinaus bauen wir noch eine Wartungsstation für den TIE Fighter. Diese besitzt einen blauen Tankstutzen und einen grünen Hammer, so können wir im Spiel mit dem SMART Brick interagieren.

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Wie bei den meisten LEGO-Sets ist die Altersempfehlung recht hoch angesetzt. Der Aufbau geht gut von der Hand ist auch für kleinere Baumeister zugänglich. Die Anleitung stellt die Montage gut verständlich und kleinschrittig dar.

Gestaltung und Qualität

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, hier besteht für Kinder manchmal eher das Problem, dass sie etwas Hilfe zum richtigen Festdrücken benötigen. Auch die Farbtreue der einzelnen Elemente zueinander ist sehr gut. Bei der Ausführung des TIE Fighters gilt es zu berücksichtigen, das dies kein Sammler- oder Display-Modell sondern ein Modell für interaktives Spielen ist. Daher ist die Bauausführung so angepasst, dass man den SMART Brick leicht ein- und ausbauen kann. Zudem muss auch der Hebel für die roten Farbelemente gut zugänglich sein, dementsprechend ist das Modell hinten offen aufgebaut. Mit Blick auf die Zugänglichkeiten und Bespielbarkeit ist die Bausausführung daher sehr gut, wer jedoch ein Vitrinenmodell sucht, wird hier nicht voll zufrieden gestellt.

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Um mehr Interaktion zu ermöglichen und das gemeinsame Spielen zu fördern, enthält das Set noch eine Verteidigungstellung der Rebellion mit Stud-Blaster und die Tank-/Reparaturstation. Beide kleine Modelle fördern den Spielwert deutlich.

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Minifiguren

Als Minifiguren liegen dem Set eine SMART Minifigur von Darth Vader und eine normale Minifigur eines Soldaten der Rebellion bei. Optisch sind die SMART Minifiguren nur an ihrem Rückenprint zu erkennen. Darüber hinaus ist es nicht möglich eine solche Figur in Ober- und Unterteil zu unterteilen.

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Spielwert

Der Spielwert des Sets ergibt sich vor allem aus der Kombination klassischer LEGO-Bauelemente mit den integrierten Smart-Play-Interaktionen. Im Zentrum steht dabei die Möglichkeit, durch gezielte Berührung, Bewegung oder Positionsänderung verschiedene Geräusche auszulösen, die das Spielgeschehen akustisch untermalen und erweitern. So aktiviert das bewegliche rote Element ein Schussgeräusch, das typische Kampfsituationen des Star-Wars-Universums nachbildet und die Action-Komponente des Sets betont.

Das blaue Tankstutzen-Element löst hingegen ein Tankgeräusch aus, wodurch Reparatur- oder Versorgungssequenzen spielerisch dargestellt werden können. Diese Funktion erweitert das Spiel um ruhigere, situative Momente außerhalb des Kampfgeschehens. Ergänzend dazu erzeugt der grüne Hammer beim Einsatz Hammerschläge, was insbesondere Reparatur- oder Wartungsszenarien unterstützt und dem Spiel zusätzliche thematische Tiefe verleiht.

Wird das Raumschiff angehoben, startet zudem eine Fluggeräuschkulisse, die sich dynamisch an Lageänderungen des Modells anpasst. Dadurch entsteht der Eindruck eines aktiven Flugverhaltens, bei dem das Set auf Neigung und Bewegung reagiert und so das Spielgeschehen um eine räumliche Komponente erweitert.

Insgesamt entsteht dadurch ein abwechslungsreicher Spielablauf, der verschiedene Aktivitäten innerhalb des Sets akustisch begleitet und es ermöglicht, unterschiedliche Szenarien innerhalb einer gemeinsamen Spielumgebung nachzustellen.

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Fazit

Mit dem LEGO Star Wars 75421 SMART Play Darth Vader’s TIE Fighter gelingt LEGO ein interessanter Schritt in Richtung stärker interaktiver Spielsysteme innerhalb der bekannten Star-Wars-Reihe. Das Set verbindet den klassischen Bau- und Spielansatz mit elektronischen Funktionen, die das Modell deutlich lebendiger wirken lassen. Besonders im Spielbetrieb entfaltet das Konzept seinen Reiz, da verschiedene Aktionen wie Schießen, Tanken, Reparieren oder Fliegen direkt durch Geräusche unterstützt werden und so ein abwechslungsreiches Szenenspiel entsteht. Gerade für die Zielgruppe jüngerer Baumeister wird dadurch ein hoher Unterhaltungswert geschaffen, der über das reine Zusammenbauen hinausgeht.

Gleichzeitig muss das Set auch kritisch im Verhältnis zum Preis betrachtet werden. Mit einer UVP von 69,99 € für 473 Teile bewegt es sich im oberen Bereich dessen, was vergleichbare LEGO Star Wars Sets ohne elektronische Komponenten kosten. Zwar rechtfertigt die Smart-Play-Technik einen Teil des Aufpreises, insbesondere durch den SMART Brick, die Sensorik und die zusätzliche Minifigur, dennoch bleibt der Eindruck, dass der Preis stark an die integrierte Technik gekoppelt ist und weniger an den reinen Bauumfang. Für Käufer, die primär ein klassisches LEGO-Modell oder ein Display-Set erwarten, kann der Mehrwert dadurch eingeschränkt wirken.

Insgesamt bietet das Set eine gelungene Mischung aus klassischem LEGO-Bauspaß und moderner Interaktivität, die vor allem im aktiven Spiel überzeugt. Der höhere Preis relativiert sich jedoch vor allem dann, wenn die Smart-Play-Funktionen tatsächlich intensiv genutzt werden – ohne diesen Fokus verliert das Set einen Teil seiner Besonderheit.

Das Baustein-Set LEGO Star Wars 75421 SMART Play Darth Vader’s TIE Fighter wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.