Der Buildarmy Tiger 1 E Late Camo Version im Test

Mit dem Tiger I E Late Camo Version bietet Buildarmy einen der bekanntesten Panzer des Zweiten Weltkriegs als detailreiches Klemmbausteinmodell im Maßstab 1:33. Inspiriert vom berühmten Tiger 1 mit der Turmnummer 205 unter dem Kommando von Michael Wittmann, kombiniert das Set eine authentische Optik mit umfangreichen Funktionen und einem überraschend detaillierten Innenraum. Besonders auffällig ist die späte Tarnlackierung im typischen Normandy-Camouflage-Stil mit unregelmäßigen grünen und rotbraunen Streifen auf dunkelgelber Grundfarbe, die dem Modell einen realistischen und zugleich markanten Look verleiht.

Mit über 1.150 Teilen, funktionierender Federung und zahlreichen Innenraumdetails richtet sich das Set vor allem an fortgeschrittene Klemmbaustein-Fans und Militärmodellbauer. Gleichzeitig bleibt der Aufbau dank durchdachter Konstruktion zugänglich und sorgt über die gesamte Bauzeit hinweg für ein abwechslungsreiches Bauerlebnis. Ob als Displaymodell oder für interaktive Funktionen, der Tiger 1 E Late Camo Version gehört ohne Zweifel zu den ambitionierteren Militärsets im Minifiguren-Maßstab.

Vielen Dank an Buildarmy für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Der Buildarmy Tiger 1 E Late Camo Version besteht aus insgesamt 1.153 Teilen sowie zusätzlichen Ersatzsteinen und erreicht eine Länge von knapp 20 cm bei einer Breite von rund 10,8 cm. Das Modell ist im beliebten 1:33-Minifigurenmaßstab gehalten und wird zusammen mit einer Panzer-Crew-Midfigure geliefert, die das Gesamtbild sinnvoll ergänzt.

Bereits auf den ersten Blick überzeugt das Modell durch seine charakteristische Formgebung. Die typische Silhouette des Tiger I wurde sehr gut eingefangen, von der massiven Wannenform über die markante Front bis hin zum Turm mit seiner ikonischen Hufeisenform. Besonders die späte Tarnlackierung hebt das Modell optisch hervor und sorgt für eine realistische Darstellung eines in der Normandie eingesetzten Tigers.

Neben dem äußeren Erscheinungsbild punktet das Set vor allem mit seinem Innenraum. Im Inneren befinden sich vereinfachte, aber gut erkennbare Details wie Fahrerplätze, ein Turmkorb, Munitionslager sowie ein nachgebildeter Maybach-Motor im Heckbereich. Durch das sogenannte Open-Up-Design lässt sich das Modell relativ einfach öffnen beziehungsweise teilweise zerlegen, wodurch die Innenstruktur jederzeit zugänglich bleibt. Gerade für Fans technischer Details ist dies ein großes Highlight.

Ein weiteres Merkmal ist die funktionierende Federung, die dem Modell zusätzliche Dynamik verleiht und für ein realistisches Fahrwerk sorgt. Dadurch wirkt der Panzer nicht nur statisch wie ein reines Displaymodell, sondern vermittelt auch spielerisch einen authentischen Eindruck der schweren Kettenfahrzeuge jener Zeit.

Mit Blick auf den angegebenen Schwierigkeitsgrad richtet sich der Aufbau eher an erfahrene Builder oder fortgeschrittene Klemmbaustein-Fans. Die Bauzeit von ungefähr zweieinhalb Stunden bietet dabei eine angenehme Mischung aus Herausforderung und Bauspaß. Die beiliegende gedruckte Anleitung führt strukturiert durch den Bauprozess.

Dank vollständiger Kompatibilität mit anderen Klemmbausteinen lässt sich das Modell problemlos mit bestehenden Sammlungen kombinieren oder erweitern. Insgesamt präsentiert sich der Tiger 1 E Late Camo Version als umfangreich ausgestattetes Militärmodell mit starker Optik, guter Funktionalität und vielen Details, die sowohl Sammler als auch Technik- und Militärfans ansprechen dürften.

Hersteller Buildarmy Bezeichnung Tiger 1 E Late Camo Version Art.-Nummer BA0181C Teileanzahl 1.153 Schwierigkeitsgrad 7 von 10 Maßstab 1:33 Figuren Nein Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt Bauzeit ca. 2 bis 3 Stunden

Über Buildarmy

Buildarmy ist ein auf Militär-Klemmbausteinmodelle spezialisierter Hersteller, der sich vor allem durch detailreiche Panzer- und Fahrzeugsets im Minifiguren-Maßstab einen Namen gemacht hat. Die Modelle zeichnen sich durch realistische Proportionen, funktionale Elemente und aufwendig gestaltete Innenräume aus. Besonders beliebt sind die historischen Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, die mit authentischen Tarnmustern und umfangreichen Details umgesetzt werden. Dank der vollständigen Kompatibilität mit anderen Klemmbausteinen richten sich die Sets sowohl an Sammler als auch an erfahrene Klemmbaustein-Fans.

Verpackung und Inhalt

Die Umverpackung des Buildarmy Tiger 1 E Late Camo Version besitzt einen grauen Hintergrund und zeigt auf der Vorderseite eine Fotomontage, die das Modell des Tigers in eine reale Szenerie einbindet. Auf der Rückseite finden sich zudem noch eine Darstellung der inneren Details sowie bemaßte Seitenansichten.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung mehrere Folienbeuteln für insgesamt vier Baustufen. Darüberhinaus liegen noch zwei Stickerbögen bei.

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Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Buildarmy Tiger 1 E Late Camo Version sehr detailliert dargestellt und gut nachvollziehbar beschrieben. Nun an wenigen Stellen fehlen noch ein paar Detailabbildungen. Buildarmy hatte uns im Vorfeld darüber informiert, dass in Schritt 51 ein Stein anders positioniert werden muss, sodass sich das seitlich befestigte Seil besser verlegen lässt.

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Der Aufbau ist in vier Baustufen unterteilt. Es empfiehlt sich die Beutel im Vorfeld zu sortieren, da die Anzahl der Beutel pro Stufe variiert. Es gibt auch noch Zusatzbeutel, der noch Dinge wie Werkzeuge und das Turm-MG beinhaltet.

Der Bau beginnt mit der Wanne des Panzers. Diese erhält auch eine detaillierte Inneneinrichtung, die neben Munition auch eine Nachbildung des Motors und des Fahrstands beinhaltet. Vieles davon wird im fertigen Modell nicht mehr zu sehen sein.

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Im nächsten Schritt erhält die Wanne ihre Abdeckung und wird mit der Aufnahme für den Turm versehen. Um das Tarnmuster darzustellen kommen diverse Fliesenbausteine in unterschiedlichen Größen zum Einsatz. Die abgeschrägten Elemente werden auf sehr elegante Art und Weise mit Scharnieren realisiert.

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Nun folgt das Fahrwerk des Panzers. Die einzelnen Rollenpaare sind beweglich gelagert. Beim Bau muss man hier aufmerksam vorgehen, um auch alle Farben richtig zuzuordnen und die Rollen korrekt zu positionieren.

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Im vierten Schritt wird unser Panzer mit dem Turm vervollständigt und bekommt auch seine Ketten. Letzere lassen sich sehr angenehm montieren. Der Turm setzt wieder auf verschiedene Scharnierelemente, um die abgeschrägten Konturen zu realisieren.

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Insgesamt ist der Aufbau tatsächlich etwas für erfahrene Klemmbaustein-Fans. Dafür erhält man aber ein sehr detailliertes Modell, dass sich perfekt mit anderen Fahrzeugen und den Figuren von Buildarmy kombinieren lässt.

Gestaltung und Qualität:

Bei der Gestaltung überzeugt der Buildarmy Tiger 1 E Late Camo Version vor allem durch seine authentische Umsetzung und die vielen optischen Details. Die Proportionen des Panzers wurden sehr gut getroffen und die markante Form des Tiger I ist aus nahezu jedem Blickwinkel sofort erkennbar. Besonders gelungen ist die späte Dreifarben-Tarnung im Normandy-Stil, die dem Modell einen realistischen und gleichzeitig auffälligen Look verleiht. Auch kleine Details wie die Balkenkreuz-Insignien, die Struktur des Turms oder die Gestaltung der Laufrollen tragen zum hochwertigen Gesamteindruck bei.

Qualitativ hinterlässt das Set ebenfalls einen starken Eindruck. Die Klemmkraft der Steine ist sehr gut und sorgt für ein stabiles Modell, das sich sowohl für die Vitrine als auch für vorsichtige Spielfunktionen eignet. Die bewegliche Federung funktioniert zuverlässig und verleiht dem Panzer zusätzliche Dynamik. Positiv hervorzuheben ist außerdem der detaillierte Innenraum, der trotz des kompakten Maßstabs sinnvoll gestaltet wurde und dem Modell zusätzlichen Tiefgang gibt. Insgesamt wirkt das Set hochwertig verarbeitet und bietet ein solides Bauerlebnis für erfahrene Klemmbaustein-Fans.

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Die Midfigures von Buildarmy – die perfekte Ergänzung

Um unserem Panzer noch mehr Leben einzuhauchen sind die Midfigures von Buildarmy die perfekte Ergänzung. Hier gibt es als passende Figuren einmal die Panzer-Crew und den Infanteristen. Den Panzersoldaten kann man sehr gut als MG-Schützen auf dem Turm platzieren. Hierfür muss man nur die Beine abnehmen und die runde Fliese, die den Lukendeckel darstellt, entfernen. Natürlich bieten sich hier noch mehr spannende Möglichkeiten um ganze Szenerien aufzubauen.

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Fazit:

Mit dem Tiger 1 E Late Camo Version liefert Buildarmy ein äußerst gelungenes Militär-Klemmbausteinset ab, das vor allem durch seine authentische Optik, den detaillierten Innenraum und die solide technische Umsetzung überzeugt. Besonders die markante Normandy-Tarnung, die funktionierende Federung sowie die vielen kleinen Details machen den Panzer zu einem echten Blickfang in jeder Sammlung. Auch der Bauprozess weiß zu gefallen und bietet erfahrenen Klemmbaustein-Fans eine abwechslungsreiche und durchdachte Bauerfahrung.

Positiv hervorzuheben sind zudem die sehr gute Klemmkraft, die stabile Konstruktion und die clever umgesetzten Lösungen für die abgeschrägten Panzerformen. Der Innenraum sorgt zusätzlich für spielerischen Mehrwert und hebt das Modell von vielen vergleichbaren Sets ab.

Wer sich für historische Militärfahrzeuge interessiert und ein detailreiches Modell im Minifiguren-Maßstab sucht, erhält hier ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Der Buildarmy Tiger 1 E Late Camo Version eignet sich gleichermaßen als anspruchsvolles Bauprojekt wie auch als hochwertiges Displaymodell und gehört ohne Zweifel zu den stärkeren Militärsets seiner Klasse.

Das Baustein-Set Tiger 1 E Late Camo Version wurde Game2Gether von Buildarmy für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.