Cyberpunk trifft auf Dirty Harry: Der Underdog „ExeKiller“ im Check.

Stell dir vor, die Welt ist verbrannt, die Menschheit klammert sich an massive Megastrukturen und die einzige Währung, die zählt, sind Bio-Chips namens S.O.U.L.S. In dieser dystopischen Einöde steuerst du Denzil Fenix – einen ExeKiller im Auftrag der Helion Corp. Doch bist du nur ein Vollstrecker oder Richter über Leben und Tod?

Dirty Harry in der Post-Apokalypse

„Go ahead, make my day.“ Wenn dieser ikonische Spruch direkt zu Beginn des Trailers fällt, weiß man sofort, worauf man sich bei ExeKiller einlässt. Was das Werk des polnischen Studios Paradark so besonders macht, ist dieser kompromisslose Mix aus Cyberpunk-Ästhetik und klassischem Western-Gefühl. Wenn man mit seinem treuen Appaloosa-Fahrzeug durch die radioaktiven Sonnenstürme navigiert, fühlt sich das Spiel weniger nach Science-Fiction und mehr nach einem staubigen, gefährlichen Abenteuer an – eine Welt, in der Dirty Harry auf die Postapokalypse trifft und jede Entscheidung über Leben und Tod entscheidet.

Technik & Gameplay

Dank der Unreal Engine 5 liefert Paradark Studio eine visuelle Wucht ab, die man von einem kleineren Indie-Team kaum erwarten würde. Besonders die Lichteffekte fangen die bedrohliche Hitze der Wüste perfekt ein. Aber das Herzstück ist die spielerische Freiheit:

Moralisches Dilemma: Sammelst du die Chips deiner Ziele ein oder lässt du Gnade walten? Jede Wahl soll spürbare Konsequenzen für den Verlauf der Geschichte haben.

Sammelst du die Chips deiner Ziele ein oder lässt du Gnade walten? Jede Wahl soll spürbare Konsequenzen für den Verlauf der Geschichte haben. Überleben im Ödland: Der Appaloosa ist nicht nur dein Transportmittel, sondern deine mobile Basis – unverzichtbar, um in dieser feindseligen Welt zu überstehen.

Mein Raben-Fazit

ExeKiller ist für mich der Inbegriff eines „Underdogs“ mit AAA-Potenzial. Das Studio wagt sich mit modernster Technik an die Genrenische Cyber-Western heran und eine klare erzählerische Vision können auch ohne Milliarden-Budget für massives Aufsehen sorgen. Wer Lust auf diesen dreckigen, kompromisslosen Vibe hat, sollte den Titel definitiv schon jetzt auf die Steam-Wunschliste setzen. Für mich ist ExeKiller eine klare Empfehlung für alle, die auf der Suche nach dem nächsten Indie-Highlight sind.

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Quellen: Bilder Trailer