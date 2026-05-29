NO LAW: Cyber-Shooter von Neon Giant angekündigt

Keine Regeln, keine Schranken – nur die nackten Konsequenzen deiner eigenen Entscheidungen. Mit NO LAW schicken uns die Entwickler von Neon Giant (bekannt für The Ascent) in eine düstere, vertikale Küstenmetropole voller Neonlicht, Dreck und moralischer Grauzonen. Wer schießt, muss hier mit den Folgen leben.

Ein ehrgeiziges AAA-Projekt aus Schweden

Die schwedischen Action-Spezialisten von Neon Giant und Publisher KRAFTON arbeiten an einem hochambitionierten AAA-Projekt. NO LAW wird ein Story getriebener Open-World-Mix aus Egoshooter und RPG. Das Spiel verschreibt sich voll und ganz der spielerischen Freiheit.

Vom Black-Ops-Spezialisten zum Gejagten

Die Story versetzt uns in die Haut von Grey Harker. Der kriegsmüde Ex-Militär sucht nach schweren Verletzungen eigentlich nur noch ein friedliches Leben in der Hafenstadt Port Desire. Doch in einer Stadt komplett ohne Gesetze hält der Frieden nicht lange. Die Unterwelt klopft an seine Tür und nimmt ihm alles. Daraufhin erwachen Harkers alte Black-Ops-Instinkte wieder zum Leben.

Deine Entscheidung, deine Konsequenzen

Das große Versprechen der Entwickler lautet „Player Agency“ – der Spieler bestimmt das Wie. Port Desire ist eine industrielle, vertikale Metropole. Ihr könnt sie von den Dächern im Smog bis in die tiefsten Gassen erkunden. Wie ihr eine Mission angeht, bleibt komplett euch überlassen:

Taktische Stealth-Action: Schleicht euch durch Schatten und nutzt Sci-Fi-Gadgets für lautlose Ausschaltungen.

Brutale Konfrontation: Geht im Rausch der Zerstörung mit modifizierbaren Schusswaffen durch die Vordertür.

Reale Konsequenzen: Jede Entscheidung verändert den Verlauf der Geschichte und öffnet alternative Pfade. Die KI passt sich zudem dynamisch an eure Taktik an.

Reines Singleplayer-Erlebnis ohne Abo-Modelle

NO LAW wird ein reines Singleplayer-Erlebnis. Es erscheint als vollwertiger Premium-Titel ohne In-Game-Abos für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein exakter Release-Termin steht aktuell noch aus. Die Entwickler betonen, dass das Spiel erst erscheint, wenn es absolut fertig ist.

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Fazit: Ein Hoffnungsträger für Singleplayer-Fans

Mit NO LAW schicken Neon Giant und KRAFTON ein heißes Eisen ins Rennen. Das Versprechen von absoluter spielerischer Freiheit in einer unverbrauchten Cyberpunk-Metropole klingt extrem ambitioniert. Besonders erfreulich ist die klare Absage an den Live-Service-Trend: Uns erwartet ein klassisches, fokussiertes Singleplayer-Erlebnis, bei dem Gameplay und Story im Vordergrund stehen. Ob das Konsequenzen-System am Ende komplett zündet, wird die Zeit zeigen – Genrefans sollten den Titel aber definitiv schon jetzt auf ihre Wunschliste packen.