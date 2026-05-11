Crimson Desert erhält großes Update mit Spezial-Mounts und neuen Features

Für Crimson Desert ist jetzt das umfangreiche Update Version 1.06.00 erschienen. Der Patch bringt zahlreiche neue Inhalte, Komfortfunktionen und Gameplay-Verbesserungen mit sich.

Neue Spezial-Mounts und Tierzähmung

Spieler können ab sofort verschiedene Tiere als Spezial-Mounts registrieren und reiten. Dazu gehören unter anderem:

Bären

Wölfe

Wildschweine

Hirsche

Kamele

Löwen

Tiger

Raptoren

Leguane

Aggressive Tiere müssen zunächst besiegt und anschließend gezähmt werden. Zusätzlich lassen sich Reittiere jetzt direkt aus dem Sattel füttern.

Neues Extraktionssystem für Ausrüstung

Mit dem neuen Extraction-System können Materialien aus verbesserter Ausrüstung zurückgewonnen werden. Dabei wird die Verstärkungsstufe reduziert, ohne das Item zu zerstören. Besonders seltene Materialien werden sogar vollständig erstattet. Das Update erweitert außerdem die Kampfmöglichkeiten:

neue Faustkampf-Skills für Oongka

Schwerter erhalten sichtbare Scheiden

neue Optionen zur Anzeige von Waffen

Haustierhunde können nun Gegner angreifen

Zusätzlich wurde das Kampfsystem an vielen Stellen überarbeitet und verbessert.

Night Tone Mode und Grafik-Verbesserungen für Crimson Desert

Grafisch führt das Update den neuen Night Tone Mode ein. Dieser verändert die Farbdarstellung und sorgt nachts für weichere Beleuchtung und bessere Sichtbarkeit dunkler Bereiche. Darüber hinaus wurden zahlreiche Grafik- und Performance-Probleme behoben. Auch bei Komfortfunktionen legt der Patch deutlich nach. Neu sind unter anderem:

Skill-Suche im Menü

neue Inventaroptionen

verbesserte UI

bessere Steuerung beim Housing

optimierte Kameraführung

Hunderte Fehlerbehebungen

Neben den neuen Inhalten enthält Version 1.06.00 eine enorme Anzahl an Bugfixes für Quests, Bosse, Kämpfe, Animationen und Performance. Das Update steht ab sofort auf allen Plattformen bereit.