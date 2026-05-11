Crimson Desert erhält großes Update mit Spezial-Mounts und neuen Features

Für Crimson Desert ist jetzt das umfangreiche Update Version 1.06.00 erschienen. Der Patch bringt zahlreiche neue Inhalte, Komfortfunktionen und Gameplay-Verbesserungen mit sich.
Neue Spezial-Mounts und Tierzähmung
Spieler können ab sofort verschiedene Tiere als Spezial-Mounts registrieren und reiten. Dazu gehören unter anderem:
- Bären
- Wölfe
- Wildschweine
- Hirsche
- Kamele
- Löwen
- Tiger
- Raptoren
- Leguane
Aggressive Tiere müssen zunächst besiegt und anschließend gezähmt werden. Zusätzlich lassen sich Reittiere jetzt direkt aus dem Sattel füttern.
Neues Extraktionssystem für Ausrüstung
Mit dem neuen Extraction-System können Materialien aus verbesserter Ausrüstung zurückgewonnen werden. Dabei wird die Verstärkungsstufe reduziert, ohne das Item zu zerstören. Besonders seltene Materialien werden sogar vollständig erstattet. Das Update erweitert außerdem die Kampfmöglichkeiten:
- neue Faustkampf-Skills für Oongka
- Schwerter erhalten sichtbare Scheiden
- neue Optionen zur Anzeige von Waffen
- Haustierhunde können nun Gegner angreifen
Zusätzlich wurde das Kampfsystem an vielen Stellen überarbeitet und verbessert.
Night Tone Mode und Grafik-Verbesserungen für Crimson Desert
Grafisch führt das Update den neuen Night Tone Mode ein. Dieser verändert die Farbdarstellung und sorgt nachts für weichere Beleuchtung und bessere Sichtbarkeit dunkler Bereiche. Darüber hinaus wurden zahlreiche Grafik- und Performance-Probleme behoben. Auch bei Komfortfunktionen legt der Patch deutlich nach. Neu sind unter anderem:
- Skill-Suche im Menü
- neue Inventaroptionen
- verbesserte UI
- bessere Steuerung beim Housing
- optimierte Kameraführung
Hunderte Fehlerbehebungen
Neben den neuen Inhalten enthält Version 1.06.00 eine enorme Anzahl an Bugfixes für Quests, Bosse, Kämpfe, Animationen und Performance. Das Update steht ab sofort auf allen Plattformen bereit.