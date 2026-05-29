aUEC verdienen: Mit diesen Kampflektionen macht ihr Millionen

Wer in Star Citizen schnell aUEC verdienen will, schaut meistens zuerst auf Mining, Salvaging oder Cargo. Klar, funktioniert alles. Aber aktuell gibt es eine Methode, die viele Spieler noch ziemlich unterschätzen: die Kampflektionen. Eigentlich sind diese Missionen zum Üben gedacht. Man lernt Dogfights, Zielwechsel, Raketenabwehr und den Umgang mit größeren Schiffen. Nebenbei werfen sie aber gerade so viel Geld ab, dass man sich schon fragen muss, ob das wirklich so geplant war. Mit der richtigen Reihenfolge sind ungefähr zwei Millionen aUEC pro Stunde möglich. Gute Piloten kommen sogar darüber. Wer etwas langsamer unterwegs ist, verdient trotzdem noch sehr ordentlich.

Erst freischalten, dann aUEC verdienen

Die Kampflektionen bauen aufeinander auf. Ihr startet also nicht direkt bei den besten Missionen, sondern müsst euch erst durch die ersten Aufgaben spielen.

Kampflektion 1 ist schnell erledigt. Zwei kleine Wellen, in der ersten Welle müssen wir gegen eine Cutter kämpfen und in der zweiten Welle gegen eine C8 Pisces nach ungefähr einer halben Minute gibt es 23.000 aUEC. Danach kommt Kampflektion 2 mit zwei Mustangs und einer Anvil Arrow. Dafür gibt es 36.000 aUEC. Kampflektion 3 bringt 55.000 aUEC und schickt euch gegen zwei Hornets. Auch das ist noch eher der Weg zur eigentlichen Methode als der Hauptteil. Aber ab jetzt wird es interessant.

Kampflektion 4 bis 6 sind der wichtige Bereich

Wenn ihr mit Kampflektionen wirklich aUEC verdienen wollt, sind vor allem Kampflektion 4, 5 und 6 spannend. Kampflektion 4 bringt 79.000 aUEC. Ihr kämpft gegen drei Mirai Razors. Die machen nicht besonders viel Schaden, sind aber extrem schnell und wendig. Schwer sind sie eigentlich nicht, eher einfach nervig zu treffen. Kampflektion 5 wird dann deutlich besser. Erst müsst ihr eine Freelancer zerstören, danach kommen eine weitere Freelancer, eine Firebird und eine Vanguard. Dafür gibt es 115.000 aUEC. Kampflektion 6 ist aktuell der eigentliche Jackpot. Zwei Gladius und eine Constellation Andromeda warten auf euch, dafür gibt es 171.000 aUEC. Mit etwas Übung ist die Mission in rund zwei Minuten erledigt. Genau hier liegt der Grund, warum diese Methode aktuell so stark ist.

Die Rotation macht das Geld

Einfach nur irgendeine Kampflektion zu starten, bringt natürlich auch Geld. Richtig stark wird es aber erst mit einer festen Reihenfolge. Am besten spielt ihr: Kampflektion 5, danach Kampflektion 6. Wenn Kampflektion 5 danach noch nicht wieder bereit ist, schiebt ihr Kampflektion 4 dazwischen. Dann wieder 5, wieder 6, und so weiter.

Wer etwas langsamer ist, kann die 4er auch weglassen und nur zwischen 5 und 6 wechseln. Das ist dann entspannter und funktioniert immer noch sehr gut. Der eigentliche Grund, warum die Methode momentan so gut funktioniert, ist die Kombination aus hoher Belohnung und kurzen Missionen. Vor allem Kampflektion 5 und 6 gehen mit etwas Übung erstaunlich schnell.

Wen zuerst ausschalten?

Bei Kampflektion 5 sollte die Vanguard zuerst raus. Danach die Firebird, zum Schluss die Freelancer. Die Vanguard kann unangenehm werden. Teilweise wirken die Explosionen und Einschläge in der Mission etwas seltsam, weil nicht immer klar ist, woher genau der Schaden kommt. Meistens ist es aber nicht dramatisch. Trotzdem: Erst muss die Vanguard weg danach wird der Rest entspannter.

Bei Kampflektion 6 nehmt ihr zuerst die beiden Gladius raus. Danach bleibt nur noch die Constellation Andromeda. Und bei der Constellation Andromeda gilt: nicht frontal davor parken. Das Schiff kann vorne ordentlich austeilen. Besser ist es, hinter ihr, über ihr oder unter ihr zu bleiben. Dann bekommt ihr deutlich weniger Schaden und könnt sie sauber runterspielen.

Welche Waffen sollte man nutzen?

Nicht jede Waffe fühlt sich aktuell gleich gut an. Durch Armor und Deflection merkt man bei größeren Zielen sehr schnell, ob das eigene Setup funktioniert oder nur hübsch blinkt. Gute Optionen sind zum Beispiel Tarantula, Lightstrike oder Omnisky-Waffen.

Am besten prüft ihr euer Loadout vorher im Erkul DPS Calculator. Dort könnt ihr sehen, welche Waffen gegen eine Constellation Andromeda sinnvoll durchkommen. Als grobe Regel gilt: Wenn eure Waffen zuverlässig durch die Panzerung der Constellation Andromeda kommen, funktionieren sie auch gegen die restlichen Gegner aus den Kampflektionen.

Welches Schiff braucht man?

Ein perfektes Schiff braucht ihr nicht. Eine Cutter wird aber spätestens bei der Constellation Andromeda keinen besonders schönen Abend haben. Angenehmer wird es mit wendigen Fightern und vernünftigen Waffen. Eine Gladius, Buccaneer oder andere Schiffe mit guten Size-3-Waffen funktionieren deutlich besser. Wichtig ist nicht nur der Schaden. Wenn man es noch leichter haben möchte, kann man sich auch eine F7 Hornet kaufen.

Ihr solltet auch halbwegs sauber fliegen können. Die Missionen sind zwar lukrativ, aber sie verzeihen nicht alles. Wer frontal in eine Constellation Andromeda reinfliegt, bekommt eben auch die passende Antwort. Meistens sehr direkt.

Nebenbei lernt man sogar noch was

Das Beste an der Methode ist eigentlich, dass man nicht nur stumpf farmt. Die Kampflektionen sind weiterhin Trainingsmissionen. Ihr übt Zielpriorität, Bewegung um größere Schiffe, Kämpfe zwischen Asteroiden und den Umgang mit Raketen. Gerade für neuere Spieler ist das ziemlich wertvoll. Man verdient Geld und wird nebenbei besser. In Star Citizen passiert das nicht jeden Tag. Meistens verliert man erst Geld, dann Nerven und dann das Schiff.

Server FPS können alles verändern

Ein kleiner Hinweis noch: Die Serverperformance macht hier viel aus. Auf Servern mit schlechten Server FPS reagieren die NPCs teilweise kaum. Manchmal stehen sie fast nur herum und lassen sich gemütlich abschießen. Wer es einfacher haben will, freut sich darüber. Wer lieber wirklich üben möchte, sollte Server mit besserer Performance suchen. Dort greifen die NPCs deutlich aktiver an. Ihr könnt die Konsole mit der Zirkumflex-Taste (links neben der Eins) öffnen.

Die Server FPS könnt ihr euch mit diesem Befehl anzeigen lassen:

r_displayinfo 1

Ausschalten geht mit:

r_displayinfo 0

Lohnt sich das aktuell?

Wenn ihr aktuell schnell aUEC verdienen wollt, gehören die Kampflektionen zu den stärksten Methoden im Spiel. Ihr braucht kein Mining-Schiff, kein Salvaging-Schiff und keinen großen Cargo-Frachter. Ein brauchbarer Fighter reicht.

Dazu kommt, dass ihr währenddessen wirklich besser im Kampf werdet. Ob CIG die Belohnungen irgendwann anpasst, ist natürlich offen. Aktuell funktioniert die Methode aber sehr gut. Wer die komplette Rotation, die Zielreihenfolge und passende Loadouts genauer sehen möchte, sollte sich das Video dazu anschauen. Dort sieht man auch direkt, wie schnell die Missionen wirklich gehen und worauf man im Kampf achten muss.

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Hier geht es zum F7 Hornet Guide.

Mein Kanal: svenkick

Quelle: CIG