Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Videos zeigen Details zu Kämpfen, Stealth und Parkour

Ubisoft hat eine Reihe neuer Videos für das kommende Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht, die etwas genauer auf die Spielmechaniken eingehen. Parkour, Schleichen und Kampf in Resynced wurden komplett neu entwickelt und nutzen die neuesten Fortschritte der gesamten Reihe, darunter auch einige der für Assassin’s Creed Shadows entwickelten Anvil-Engine-Technologien.

Parkour

Während der Entwicklung wurden die Landeanimationen verfeinert, so dass Edward sich nach einem Sturz schneller wieder fängt. Dadurch wirkt er nicht mehr so ​​wackelig oder schwerfällig und die Bewegungen bleiben flüssig und geschmeidig. Auch Sprünge von einem Ort zum anderen reagieren nun direkter. Ferner sei ein flüssiger Bewegungsablauf das A und O beim Parkour. Insgesamt seien bei den Bewegungen kleinere Veränderungen vorgenommen worden. So erhält Edward beispielsweise nach einem Wandlauf einen kurzen Geschwindigkeitsschub, der es ihm ermöglicht, sein Lauftempo trotz kurzer Erholung beizubehalten. Man kann sich nach der Landung auch abrollen, um das Sprinttempo beizubehalten – was sich bei Verfolgungsjagden als sehr nützlich erweist.

Die im Originalspiel Black Flag verfügbaren erweiterten Parkour-Optionen sind zurück, aber mit der gesamten modernen Technologie der neuesten Updates der Anvil-Engine, die sie in einem kürzlich erschienenen großen Update für AC Shadows wieder eingeführt hat. Fortgeschrittenes Parkour entfesselt Edwards volles Bewegungsrepertoire und ermöglicht eine präzisere Steuerung. Seitliche und rückwärtige Absprünge sind aus nahezu jeder Höhe möglich – sogar Sprünge ins Leere, ohne Ziel anzuvisieren.

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Stealth und Tarnung

Um Edwards Tarnmöglichkeiten zu erweitern, kann er sich nun jederzeit ducken und bleibt überall verborgen: Auf Dächern, in geeigneter Vegetation, hinter Mauern oder Gebäuden oder hinter Gegenständen wie Kisten, die in der gesamten Karibik verstreut sind. Edward ist nachts im geduckten Zustand noch schwerer zu sehen, und Feinde brauchen länger, um ihn im Dunkeln zu entdecken; allerdings ist er nicht völlig unsichtbar, so dass man weiterhin die Umgebung im Auge behalten und sich außer Sichtweite halten muss.

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Kämpfe und Takedowns

Das Kampfsystem von Resynced basiert auf dem Auslösen von Takedowns – einem Zustand, in dem Gegner für einen tödlichen Finisher verwundbar sind. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Takedown auszulösen, die jeweils für unterschiedliche Situationen geeignet sind:

Versteckte Klingen-Takedown: Wenn die Verteidigung eines Gegners durch mehrere Angriffe durchbrochen wird, wird ein Versteckte Klingen-Takedown ausgelöst.

Perfekte Parade-Takedowns: Durch das richtige Timing einer perfekten Parade kann Edward, abhängig von dem Schwert, das er trägt, bis zu vier nahe Gegner mit Takedowns ausschalten.

Wand-Takedown: Tritt einen Gegner gegen eine Wand, um ihn tödlich auszuschalten.

Bodenangriff: Gegner, die am Boden liegen (nach einer Explosion oder einem Fegerangriff), können durch einen Bodenangriff getötet werden.

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Die Soldaten koordinieren Angriffe gegen Edward, der zweimal schnell hintereinander parieren muss, bevor er einen Doppelangriff ausführen kann. Nicht alle Feinde sind gleich, und jeder erfordert unterschiedliche Werkzeuge, Taktiken und Fähigkeiten, damit Edward nicht nur eine Begegnung überlebt, sondern auch als Sieger hervorgeht.

Fortgeschrittene Archetypen wie der Grobian, der Captain und der neue Sprengmeister sind extrem schlagkräftig und schwerer zu besiegen als durchschnittliche Soldaten. Sie verhindern Kettenangriffe, solange sie über Verteidigung verfügen. Daher muss Edward seine Steinschlosspistole einsetzen, um die Verteidigung zwischen den Kettenangriffen zu durchbrechen. Dieses Manöver wurde von Fan-Kampfvideos aus dem Originalspiel Black Flag inspiriert. Darüber hinaus besitzen diese Archetypen eine hohe Verteidigung und setzen häufiger unblockbare Angriffe ein, wodurch Pariermöglichkeiten seltener werden und man gezwungen ist, andere Strategien wie Ausweichmanöver und Kombos zu entwickeln, um mit ihnen fertigzuwerden.

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→ offizielle Webseite

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X.