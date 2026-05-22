Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Neues Gameplay-Video aufgetaucht

In einem guten Monat, genauer gesagt am 9. Juli, erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Das Technik Remake des Klassikers aus 2013 von Ubisoft wird heiss erwartet und umso schöner sind dann natürlich neue Videos, die frisches Gameplay zeigen. Lehnt euch die folgenden 12 Minuten zurück und genießt Assassin’s Creed Black Flag Resynced in seiner vollen Pracht!

Im Gameplay-Video werden die unterschiedlichen Aspekte des Piraten-Abenteuers etwas genauer beleuchtet:

Die ersten Minuten nach dem Stranden von Edward und der Weg zu seinem Fluchtschiff, der Jackdaw

Parcours in der Vegetation samt Angriff des neuen Wurfhakens und Takedowns

Kämpfe in Gruppen (Die Timing-Funktion kann in den Optionen deaktiviert werden)

Unterschiedliche Vegetationen und Sync-Punkte

Neue Stealth-Mechaniken

Tauchen und Unterwasserwelt

Dynamische Wettereffekte

Seekämpfe, Shantys und Fort-Eroberung

Im Grunde ist es ein Video ohne Kommentar zum puren genießen. Die Szenen entstammen einer Preview-Version des Spiels, daher auch die Einblendung „work in progress“. Diese Woche hatten einige Streamer die Möglichkeit, Black Flag bei Ubisoft anspielen zu dürfen.

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