ANOMALITH angekündigt – Survival-Horror trifft auf Sci-Fi-Anomalien

FuRyu und Entwickler Winning Entertainment Group haben mit ANOMALITH einen neuen Survival-Third-Person-Shooter angekündigt. Das Sci-Fi-Horror-Spiel erscheint weltweit am 29. Oktober 2026 für aktuelle Plattformen und PC.

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Survival-Horror mit Anomaly-Horror-Elementen

ANOMALITH kombiniert klassische Survival-Horror-Mechaniken mit sogenannten „Anomaly Horror“-Elementen. Die Handlung spielt in einer alternativen Realität der 19xx-Jahre, in der plötzlich mysteriöse Dimensionen auftauchen, die als „Otherworlds“ bezeichnet werden. Spieler übernehmen die Rolle von Reona Minazuki, die nach einem zehnjährigen Schlaf in einer Anomalie namens „Sarcophagus“ erwacht und dadurch besondere Fähigkeiten entwickelt hat.

Verzerrte Welten und verstörende Schauplätze

Besonders auffällig wirkt das Setting der sogenannten Otherworlds. Das Spiel setzt dabei stark auf Atmosphäre, Unsicherheit und Ressourcenmanagement. Im Kampf kombiniert ANOMALITH Third-Person-Shooter-Gameplay mit Nahkampfelementen. Gegner sollen aggressiv und unberechenbar agieren. Betäubte Feinde können anschließend im Nahkampf ausgeschaltet werden. Zusätzlich verfügt Reona über das sogenannte „Demi-Humanization System“, mit dem sich aktive und passive Fähigkeiten aus den Anomalien freischalten und verbessern lassen.

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Ein großer Fokus liegt außerdem auf Individualisierung. Spieler können Waffen mit Aufsätzen erweitern, Artefakte sammeln und den Kampfstil flexibel anpassen. Dazu kommen über 300 kosmetische Anpassungsoptionen für Reonas Outfit. Auch personell ist das Projekt interessant besetzt. Mit dabei sind unter anderem:

Szenarioautor Romeo Tanaka

Charakterdesigner MON

Komponistin Yuka Kitamura

Letztere arbeitete bereits an bekannten Spielen wie Elden Ring, Sekiro Shadows Die Twice und Bloodborne. ANOMALITH erscheint am 29. Oktober 2026.