Eine der wenigen Aufgaben im Cozy-Game Animal Crossing: New Horizons ist die Komplettierung des Museums. Neben Fossilien und Kunst beherbergt das Gebäude auch eine Sammlung lebender Insekten sowie Fischen und Meerestieren. Dabei ist vor allem die liebevolle Präsentation bei den Spielern beliebt.

Wer einmal eine solche Präsentation im echten Leben besuchen möchte, ist mit einem Besuch des SEA LiFE ganz gut beraten. Derzeit läuft jedenfalls noch die Animal Crossing X SEA LiFE – Aktion in Kooperation mit Nintendo, bei der Ihr u. a. ein Maskottchen aus dem Spiel treffen könnt.

Ich wohne im Süden Deutschlands und hab mich daher entschieden, das SEA Life in Konstanz zu besuchen. Dort konnte ich kurz Melinda treffen, viele Fische bestaunen und jede Menge Neues von den von Eugen hinterlassenen Hinweistafelnlernen. In anderen SEA LiFE könnt Ihr auch andere Figuren, wie z. B. Tom Nook, treffen. Ihr findet alle Einzelheiten direkt bei SEA LiFE.

Für die jüngeren Besucher gibt es außerdem noch eine Stempel-Challenge, bei der an vielen aufgestellten Stationen im gesamten Gebäude Stempel mit einigen beliebten Charakteren aus dem Game gesammelt werden können.

Sogar Gulliver habe ich gefunden – mal wieder gestrandet, aber so kennt man das ja von dem Katastrophen-Matrosen.

Im angeschlossenen Shop gab es dann noch jede Menge Animal Crossing X SEA LiFE -Merchandise, also sowohl Merch zum Spiel, als auch zum SEA LiFE.

Ihr müsst Euch aber ein wenig sputen, denn die Aktion läuft nur noch bis zum 20. Mai 2026. Allerdings ist das SEA LiFE auch ohne die charmanten Figuren aus Animal Crossing durchaus einen Besuch wert!

Insgesamt hatten wir einen entspannten Nachmittag in einer tollen Location, die übrigens in Konstanz vollständig barrierefrei, also auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Ganz entspannt konnten wir im angeschlossenen Café dann den Tag ausklingen lassen. Zwar gab es dort keinen Kofi-Kaffee mit Taubenmilch (Insider!), aber dafür leckeren Kuchen und eine Tasse Cappuccino.

Quelle: SEA LiFE / Nintendo