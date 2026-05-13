Abyssus erscheint im Juni auch für Konsolen

Der Koop-Roguelike Shooter Abyssus erscheint nun endlich auch für Konsolen. Und all zu lange dauert es auch gar nicht mehr mit der Veröffentlichung. Bereits am 25. Juni erscheint der First Person Shooter für Playstation 5 und Xbox Series S/X. Mit dem Release wird auch ein vollständiges Crossplay über alle Plattformen hinweg angeboten. Auf PlayStation 5 kann außerdem die vollständige Brine Edition (einschließlich des Basisspiels und vier kosmetischer DLCs) als physische Version vorbestellt werden.

Zum ersten Mal können sich Konsolen-Spielerinnen und -spieler gemeinsam mit PClern in die Tiefen abtauchen, da ab dem Start eine nahtlose plattformübergreifende Multiplayer-Unterstützung verfügbar ist. Egal, ob ihr auf PS5, Xbox Series X|S oder Steam spielt – ihr könnt euch im Online-Koop-Modus für 1 bis 4 Gamern zusammenschließen und es mit den verdorbenen Mächten aufnehmen, die in einer längst vergessenen Unterwasserzivilisation lauern.

Mit der Veröffentlichung der Konsolenversion erscheint das kostenlose Inhaltsupdate 1.3, das Abyssus um einen brandneuen Gott, neue Segnungen, ein neues Gebiet voller neuer Gegner und Herausforderungen, zusätzliche Ziele sowie Verbesserungen am Gameplay, darunter auch Optimierungen beim Matchmaking, erweitert. Ein neuer kosmetischer Premium-DLC, das Brinerot Pack, wird ebenfalls zum Start für Spielende verfügbar sein, die mit Stil in die Tiefe hinabsteigen möchten!

Abyssus spielt in einem einzigartigen Brinepunk-Universum und verbindet intensive Ego-Shooter-Kämpfe mit Roguelike-Fortschritt, mächtigen Waffen-Upgrades und synergetischen Segnungen, die jeden Durchlauf einzigartig machen. Das Spiel ist für den Koop-Modus konzipiert und legt den Schwerpunkt auf Team-Synergie, das Experimentieren mit verschiedenen Builds sowie risikoreiche, aber lohnende Kämpfe unter der Meeresoberfläche.