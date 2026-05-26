007 First Light zeigt explosiven Launch-Trailer voller klassischer Bond-Momente

IO Interactive hat den offiziellen Launch-Trailer zu 007 First Light veröffentlicht und der liefert praktisch alles, was man sich von einem klassischen James-Bond-Abenteuer erwartet. Zu sehen gibt es schnelle Verfolgungsjagden, Explosionen, Luxus-Schauplätze, elegante Frauen, Hightech-Gadgets und jede Menge spektakuläre Action.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Deutliche Hommage an die klassische Bond-Ära

Auffällig ist dabei vor allem der deutlich leichtere Ton des Spiels. Mehrere Szenen erinnern bewusst an ältere Bond-Filme und vermitteln eher das charmante Abenteuergefühl der Roger-Moore-Zeit als die düstere Stimmung der späteren Filme mit Daniel Craig. Ein kleines Detail dürfte Fans besonders freuen: Bond nutzt im Trailer den Decknamen „St. John Smythe“, ein direkter Verweis auf A View to a Kill mit Roger Moore. Auch eine Skilift-Sequenz erinnert stark an On Her Majesty’s Secret Service.

Weltreise rund um den Agenten 009

Die Geschichte dreht sich um die Rückkehr des Agenten 009, die das 00-Programm vor seine bislang größte Herausforderung stellt. Bond reist dabei unter anderem in die Karpaten, auf gefährliche Schwarzmärkte und in das Versteck des mysteriösen Bawma. Letzterer wird überraschenderweise von Lenny Kravitz verkörpert, was aktuell für viele Reaktionen sorgt. Nach der erfolgreichen Hitman-Reihe scheint IO Interactive bei 007 First Light stark auf filmreife Inszenierung, große Schauplätze und klassische Agenten-Action zu setzen. Der neue Trailer deutet jedenfalls auf ein deutlich actionreicheres Bond-Spiel hin.

Release Ende Mai

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für Konsolen und PC.