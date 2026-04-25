Yu-Gi-Oh! Legendary Modern Decks 2026 mit 3 Decks enthüllt

Konami Digital Entertainment hat mit Yu-Gi-Oh! Legendary Modern Decks 2026 ein neues Set für das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel angekündigt. Das Paket richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Duellanten und enthält drei vollständig spielbare Decks, die direkt nach dem Auspacken einsatzbereit sind.

Drei ikonische Decks in einem Set

Das Set vereint drei unterschiedliche Strategien, die sowohl Klassiker als auch moderne Spielstile abdecken:

Himmelsjäger: Seit dem ersten Auftritt 2018 ein Fanliebling. Das Deck wurde zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2025 erfolgreich gespielt und erhält nun neue Karten wie Camellia und Angriff Null!

X-Säbel: Ein Klassiker aus dem Jahr 2009, bekannt für seine Schwarmtaktiken und Synchrobeschwörungen. Die neue Version bringt frische Karten und überarbeitete Foil-Varianten zurück ins Spiel.

Mitsurugi: Eine moderne, ritualbasierte Strategie, die sich flexibel mit anderen Decktypen kombinieren lässt und besonders im kompetitiven Umfeld überzeugt

Umfangreiche Kartenvielfalt und Bonusinhalte

Insgesamt umfasst das Set 168 Karten und bietet eine Mischung aus neuen und bewährten Karten:

3 Secret Rares

18 Ultra Rares

144 Commons

3 Bonus Secret Rares mit Chance auf Starlight Rare Upgrade

Jedes Deck enthält 55 Karten sowie eine zusätzliche Bonuskarte. Damit sind die Decks vollständig turnierbereit aufgebaut – inklusive Hauptdeck und Extra Deck.

Ideal für Einsteiger und Profis

Die „Legendary Modern Decks 2026“ wurden so konzipiert, dass sie sofort spielbar sind und gleichzeitig Raum für individuelle Anpassungen bieten. Enthaltene „Staple“-Karten lassen sich auch in anderen Decks einsetzen und machen das Set besonders vielseitig.

Damit eignet sich das Produkt sowohl als Einstieg ins Spiel als auch zur Erweiterung bestehender Strategien.

Erfolgsserie mit globaler Reichweite

Das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel zählt zu den weltweit erfolgreichsten Trading Card Games und ist in über 80 Ländern sowie neun Sprachen erhältlich. Mit neuen Produkten wie den „Legendary Modern Decks 2026“ baut Konami das Angebot kontinuierlich aus und spricht eine breite Spielerschaft an.