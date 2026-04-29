Yu-Gi-Oh! Convention Tour 2026 an 10 Standorten

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) hat angekündigt, die Yu-Gi-Oh! Convention Tour 2026 fortzusetzen. Die Tour richtet sich an langjährige Fans ebenso wie an Neueinsteiger und macht das Sammelkartenspiel an insgesamt zehn Stationen erlebbar – darunter auch Stopps in Österreich und der Schweiz.

Auch 2026 setzt die Tour auf eine Mischung aus Einsteigerangeboten, Turnierformaten und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Das Convention-Team unterstützt Neulinge beim Erlernen der Regeln und hilft Wiedereinsteigern dabei, aktuelle Strategien sowie neue Kartenmechaniken einzuordnen. Für erfahrene Duellanten bieten die Events Turniere und Austausch in der Community. In den angeschlossenen Shops können Besucher aktuelle Produkte erwerben und ihre Sammlung ergänzen.

Der Auftakt erfolgt beim Maimarkt in Mannheim (25. April bis 05. Mai). Im weiteren Jahresverlauf ist die Yu-Gi-Oh! Convention Tour unter anderem auf der gamescom in Köln sowie auf der SPIEL in Essen vertreten.

Vorläufige Termine der Convention Tour (Roadmap):

Datum Veranstaltung Ort 25. April – 05. Mai Maimarkt Mannheim 14. – 16. Mai Fantasy Basel Basel 31. Juli – 02. August AnimagiC Mannheim 26. – 30. August Gamescom Köln 04. – 06. September Connichi Wiesbaden TBD. GAME CITY Wien 22. – 25. Oktober SPIEL Essen 19. – 22. November Spielmesse Stuttgart 28. – 29. November CCon Stuttgart März 2027 Manga Comic-Con Leipzig

(Bild- / Textquelle Pressemitteilung Konami)