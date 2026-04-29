Yu-Gi-Oh! Convention Tour 2026 an 10 Standorten

Von
Thomas Orban
-

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) hat angekündigt, die Yu-Gi-Oh! Convention Tour 2026 fortzusetzen. Die Tour richtet sich an langjährige Fans ebenso wie an Neueinsteiger und macht das Sammelkartenspiel an insgesamt zehn Stationen erlebbar – darunter auch Stopps in Österreich und der Schweiz.

Auch 2026 setzt die Tour auf eine Mischung aus Einsteigerangeboten, Turnierformaten und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Das Convention-Team unterstützt Neulinge beim Erlernen der Regeln und hilft Wiedereinsteigern dabei, aktuelle Strategien sowie neue Kartenmechaniken einzuordnen. Für erfahrene Duellanten bieten die Events Turniere und Austausch in der Community. In den angeschlossenen Shops können Besucher aktuelle Produkte erwerben und ihre Sammlung ergänzen.

Der Auftakt erfolgt beim Maimarkt in Mannheim (25. April bis 05. Mai). Im weiteren Jahresverlauf ist die Yu-Gi-Oh! Convention Tour unter anderem auf der gamescom in Köln sowie auf der SPIEL in Essen vertreten.

Vorläufige Termine der Convention Tour (Roadmap):

Datum Veranstaltung Ort
25. April – 05. Mai Maimarkt Mannheim
14. – 16. Mai Fantasy Basel Basel
31. Juli – 02. August AnimagiC Mannheim
26. – 30. August Gamescom Köln
04. – 06. September Connichi Wiesbaden
TBD. GAME CITY Wien
22. – 25. Oktober SPIEL Essen
19. – 22. November Spielmesse Stuttgart
28. – 29. November CCon Stuttgart
März 2027 Manga Comic-Con Leipzig

 

(Bild- / Textquelle Pressemitteilung Konami)

Thomas Orban
Thomas Orban
Gamer seit Anfang der 90er. Mit Ende der Schulzeit habe ich mich immer mehr für den Buisnessbereich der Gamesbranche interessiert. Dies hat u.a. dazu geführt, dass ich für das Buisnessmagazin der gamescom schreiben durfte. Heute spiele zu 99 % PC und 1 % Nintendo. Dabei spiele ich verschiedene Genre auf meinem selbst gebauten PC. Neben der Themenwelt Gaming & Gaming-Buisness interessiere ich mich für Events, Messen, Yu-Gi-Oh! und Star Wars.
Facebook Instagram