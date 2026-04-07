World of Warships: Legends startet im Mai auf PC – Neues Update mit ZH-1, Event-Pässen & Azur Lane Welle 8

Wargaming, Entwickler und Publisher des erfolgreichen Marine-MMOs World of Warships, hat gleich mehrere Neuigkeiten für Fans der Seeschlachten verkündet: Neben der bevorstehenden PC-Veröffentlichung von World of Warships: Legends ist auch das umfangreiche Update 15.3 gestartet, das neue Inhalte, Events und Verbesserungen ins Spiel bringt.

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PC-Release von World of Warships: Legends im Mai

Ein großer Meilenstein steht kurz bevor: Am 4. Mai 2026 erscheint World of Warships: Legends erstmals für den PC. Bislang war der Titel ausschließlich auf Konsolen und Mobilgeräten verfügbar. Mit dem Release auf Plattformen wie Steam, Microsoft Store und Xbox Game Pass öffnet sich das Spiel einer noch breiteren Community.

Besonders attraktiv ist die vollständige plattformübergreifende Progression. Spieler können entweder neu starten oder ihr bestehendes Konto nutzen und ihre Fortschritte nahtlos übernehmen. Damit wird ein flexibles Spielerlebnis über mehrere Geräte hinweg ermöglicht.

Neuer deutscher Zerstörer ZH-1 in der Werft

Mit Update 15.3 hält auch ein neues Kriegsschiff Einzug: der deutsche Zerstörer ZH-1 der Stufe IX. Das Schiff basiert auf einem historischen Vorbild aus dem Zweiten Weltkrieg und kann über ein Werftprojekt in insgesamt 20 Bauphasen freigeschaltet werden.

Die ZH-1 überzeugt durch ihre vielseitige Ausstattung: Mehrere 120-mm-Geschütze, effektive Luftangriffsmöglichkeiten sowie flexible Torpedos machen sie zu einer defensiv starken und taktisch vielseitigen Einheit auf hoher See.

Doppelte Event-Power mit neuen Pässen

Das Update bringt gleich zwei neue Event-Pässe ins Spiel, die jeweils 15 Fortschrittsstufen und zahlreiche Belohnungen bieten. Spieler können zusätzliche Inhalte durch optionale Fortschrittspfade freischalten und nach Abschluss beider Event-Pässe weitere Boni erhalten.

Der Event-Pass zur Goldenen Woche bietet unter anderem exklusive Tarnungen, den Kommandanten Masaru Tadamatsu sowie das japanische Premium-Schlachtschiff „Ise“. Ergänzt wird das Ganze durch visuelle Effekte wie den „Golden Tribute“.

Parallel dazu steht der Event-Pass zur Seeschlacht im Korallenmeer, der historische Persönlichkeiten wie Robert Dixon und Shigekazu Shimazaki ins Spiel bringt. Zudem warten Belohnungen wie der amerikanische Premium-Zerstörer „Monaghan“ und weitere kosmetische Inhalte.

Start im Xbox Game Pass und neue Missionen

Bereits ab dem 9. April wird World of Warships auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Neue Spieler können sich auf spezielle Kampfmissionen freuen, die wertvolle Belohnungen wie Container, 1000 Dublonen und weitere Boni bereithalten. Diese Inhalte erleichtern den Einstieg und bereiten neue Kapitäne optimal auf ihre ersten Gefechte vor.

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Azur Lane kehrt mit Welle 8 zurück

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der beliebten Kooperation mit Azur Lane. Die achte Inhaltswelle bringt vom 29. April bis zum 17. Juni neue Schiffe, Kommandanten und thematische Skins ins Spiel.

Zusätzlich wurden zahlreiche Gameplay-Verbesserungen umgesetzt: Siegpunkte werden nun transparenter dargestellt, Änderungen am Spielmodus „Domination“ sowie Anpassungen an Karten und Flugzeugträgern sorgen für ein insgesamt optimiertes Spielerlebnis.