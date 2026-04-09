World of Tanks: HEAT Closed Beta startet am 16. April auf PC & Konsolen

Wargaming hat offiziell den Starttermin für die Closed Beta seines neuen Titels World of Tanks: HEAT bekanntgegeben. Vom 16. bis zum 20. April erhalten ausgewählte Spieler die Möglichkeit, den plattformübergreifenden, kostenlosen Fahrzeug-Shooter erstmals ausgiebig zu testen, auf PC (Steam und Wargaming Game Center), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nvidia GeForce NOW.

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Alternative Welt und neue Spielmechaniken

World of Tanks: HEAT spielt in einer alternativen Zeitlinie nach dem Zweiten Weltkrieg und setzt auf ein deutlich dynamischeres und schnelleres Gameplay als seine Vorgänger. Spieler übernehmen die Rolle von Eliteagenten, die mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet sind und experimentelle Panzer steuern.

Jedes Fahrzeug verfügt über individuelle taktische Stärken und kann umfangreich angepasst werden, von modernen Waffensystemen über Panzerungs-Module bis hin zu visuellen Upgrades. Ziel ist es, den klassischen Panzerkampf mit neuen strategischen Möglichkeiten und höherem Tempo neu zu definieren.

Drei Rollen und vier PvP-Modi

Während der Closed Beta steht den Spielern eine breite Auswahl an Fahrzeugen und Agenten zur Verfügung, die in drei unterschiedliche Rollen unterteilt sind: Defender, Assault und Marksman. Jede Rolle bringt eigene Spielstile und taktische Vorteile mit sich.

Die Beta umfasst vier PvP-Modi auf insgesamt acht Karten:

Hardpoint (5v5): Dynamisch wechselnde Kontrollpunkte erobern und verteidigen

Control (5v5): Eine zentrale Zone sichern und halten

Kill Confirmed (5v5): Gegner besiegen und Token sammeln, um Punkte zu erzielen

Conquest (10v10): Große Schlachten mit mehreren Eroberungszonen

Diese Vielfalt sorgt für abwechslungsreiche Matches und fordert sowohl strategisches Denken als auch schnelle Reaktionen.

Plattformübergreifendes Spielerlebnis

Ein besonderes Highlight von World of Tanks: HEAT ist die vollständige Crossplay- und Cross-Progression-Unterstützung. Spieler können plattformübergreifend gemeinsam spielen und ihren Fortschritt nahtlos mitnehmen.

Das Spiel basiert auf einer neuen, eigens entwickelten Engine von Wargaming, die für moderne Grafik, flüssige Performance und dynamische Schlachtfelder sorgt.

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Anmeldung zur Closed Beta

Interessierte Spieler können sich ab sofort für die Closed Beta registrieren und sich die Chance auf eine Teilnahme sichern. Die Testphase bietet einen umfassenden ersten Einblick in das neue Gameplay und die innovativen Mechaniken des Titels.

Mit World of Tanks: HEAT erweitert Wargaming sein Portfolio um einen actionreichen Shooter, der klassische Panzergefechte mit modernen Gameplay-Elementen kombiniert und frischen Wind in das Genre bringt.