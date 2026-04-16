Wild Arms 4, der JRPG & PS2-Klassiker kehrt zurück

Sony erweitert den Classics-Katalog von PlayStation Plus Premium um einen weiteren Retro-Titel: Wild Arms 4 erscheint am 21. April für PS5 und PS4.

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JRPG-Klassiker Wild Arms 4 aus der PS2-Ära

Das 2005 veröffentlichte Rollenspiel von Media Vision gehört zur bekannten Wild-Arms-Reihe und bringt klassische JRPG-Elemente mit einem taktischen Kampfsystem zusammen. Besonders das hexagonale Kampfsystem wurde damals positiv aufgenommen und hebt sich von typischen rundenbasierten Systemen ab. Trotz interessanter Ideen hatte das vierte Wild Arms keinen einfachen Start. Vor allem die Story wurde häufig kritisiert. Hinzu kamen technische Probleme: In der nordamerikanischen Version fehlten Inhalte, wodurch ein vollständiger Spielabschluss unmöglich war. Die europäische Version litt zudem unter Bugs, die den Spielfortschritt beeinträchtigen konnten.

Moderne Features inklusive

Die neue Version für PS Plus Premium bringt einige Komfortfunktionen mit:

Save States

Rückspulfunktion

mögliche Trophäen-Unterstützung

Damit wird das Spiel deutlich zugänglicher als zur ursprünglichen Veröffentlichung. Neben der Aufnahme in das PS Plus Premium-Abo wird Wild Arms 4 voraussichtlich auch separat im PlayStation Store verfügbar sein. Mit einer Spielzeit von etwa 25 bis 30 Stunden ist das vierte Wild Arms vergleichsweise kompakt für das Genre – und damit ideal für alle, die ein klassisches JRPG ohne riesigen Zeitaufwand erleben wollen.