Warhammer Survivors: Space Marines im Roguelite-Einsatz

Auroch Digital bringt mit Warhammer Survivors einen neuen Roguelite-Titel ins Warhammer 40,000-Universum. Das Spiel erscheint noch 2026 für Konsolen und PC.

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Bekannte Helden aus dem Warhammer-Universum

Spieler übernehmen die Kontrolle über verschiedene ikonische Figuren der Space Marines. Mit dabei sind unter anderem:

Malum Caedo aus Warhammer 40,000 Boltgun

Marneus Calgar, Anführer der Ultramarines

Commissar Sebastian Yarrick

Knight-Commander Pask

Jede Figur bringt eigene Fähigkeiten und Spielstile mit sich. Warhammer setzt auf schnelles, actionreiches Gameplay im Stil bekannter Survivors-Spiele. Spieler kämpfen sich durch Horden von Gegnern, sammeln Upgrades und werden mit jeder Runde stärker. Zum Arsenal gehören mächtige Waffen und Fähigkeiten wie Orbital Bombardments, Power Fists oder spezielle Auren. Als Gegner treten unter anderem Orks auf, darunter auch der bekannte Boss Ghazghkull Mag Uruk Thraka. Diese sogenannten Extremis-Bosse sollen besonders fordernde Kämpfe bieten.

Release von Warhammer Survivors noch 2026

Das neue Roguelite Warhammer erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 und PC. Mit seinem schnellen Gameplay und bekannten Charakteren könnte der Titel besonders Fans des Warhammer-Universums ansprechen.