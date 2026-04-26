Turtle Beach Command Series vorgestellt: Neue Gaming-Peripherie mit Touch-Displays und High-End-Performance

Mit der neuen Command Series hebt Turtle Beach sein Portfolio an PC-Peripheriegeräten auf ein neues Level. Die Produktreihe wurde gezielt entwickelt, um den steigenden Anforderungen moderner Gamer, Content Creator und Multitasker gerecht zu werden. Im Mittelpunkt stehen innovative Bedienkonzepte, extrem niedrige Latenzen und ein hoher Grad an Individualisierung.

Die Command Series versteht sich dabei nicht nur als klassische Gaming-Hardware, sondern als vielseitige Steuerzentrale für Streaming, Produktivität und kreatives Arbeiten.

High-End-Tastaturen mit integrierten Touch-Displays

Ein zentrales Highlight der neuen Serie sind die beiden Tastaturen KB7 und KB5, die beide mit sogenannten Command Touch Displays ausgestattet sind.

KB7 – Flaggschiff mit Hall-Effekt-Technologie

Die KB7 richtet sich klar an anspruchsvolle Nutzer. Sie verfügt über ein 4,3-Zoll-Touch-Display, das direkt in die Tastatur integriert ist. Dieses ermöglicht eine intuitive Steuerung von Anwendungen wie Streaming-Software, Systemüberwachung oder Makro-Management – ganz ohne zusätzliche Programme oder externe Geräte.

Technisch setzt die KB7 auf moderne Hall-Effekt-Schalter, die nicht nur extrem langlebig (bis zu 100 Millionen Anschläge), sondern auch besonders präzise sind. Der Auslösepunkt kann individuell angepasst werden, was vor allem im kompetitiven Gaming einen Vorteil darstellt.

Weitere Features:

8K-Abtastrate für minimale Eingabeverzögerung

Aluminiumverstärktes Gehäuse für Stabilität

Abnehmbare Handballenauflage

RGB-Beleuchtung inklusive beleuchteter Handballenauflage

Modulares Design mit Erweiterungsmöglichkeiten (z. B. KP7)

KB5 – Klassische Bauweise mit smarten Funktionen

Die KB5 bietet viele der smarten Features der KB7, richtet sich jedoch an Nutzer, die eine klassische Full-Size-Tastatur bevorzugen. Das integrierte 2,4-Zoll-Display erlaubt ebenfalls die Steuerung von Streams, Makros und Systemfunktionen.

Mit flachen mechanischen Schaltern, hochwertigen PBT-Tastenkappen und dedizierten Makrotasten kombiniert die KB5 Komfort mit Performance. Auch hier sorgt eine 8K-Abtastrate für schnelle Reaktionszeiten.

Modulares Keypad für maximale Flexibilität

Das KP7 Keypad ergänzt die Tastaturen optimal und richtet sich vor allem an Nutzer, die ihre Eingaben individuell strukturieren möchten. Es kann sowohl eigenständig als auch in Kombination mit der KB7 genutzt werden.

Dank Hall-Effekt-Schaltern, programmierbarem Scrollrad und modularer Bauweise eignet sich das KP7 für:

Gaming-Makros

Streaming-Steuerung

Kreative Workflows (z. B. Video- oder Bildbearbeitung)

Die Möglichkeit, das Keypad flexibel zu positionieren oder direkt an die Tastatur anzudocken, macht es zu einem vielseitigen Werkzeug für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Gaming-Mäuse mit Fokus auf Präzision und Kontrolle

Neben den Tastaturen bietet die Command Series auch drei Gaming-Mäuse, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken.

MC7 – Die Kommandozentrale für Gaming und Streaming

Die MC7 ist das Flaggschiff unter den Mäusen und bringt ebenfalls ein integriertes Touch-Display mit. Dieses erlaubt es, Einstellungen direkt an der Maus vorzunehmen – von DPI-Anpassungen bis hin zur Steuerung von Anwendungen.

Technische Highlights:

Tri-Mode-Konnektivität (2,4 GHz, Bluetooth, Kabel)

8K-Abtastrate mit extrem niedriger Latenz

30.000 DPI Owl-Eye-Sensor

Austauschbare Akkus mit Ladestation

Bis zu 33 programmierbare Funktionen

Die MC7 ist besonders für Streamer interessant, da sie zentrale Steuerfunktionen direkt unter die Fingerspitzen bringt.

MC5 – Performance für ambitionierte Gamer

Die MC5 verzichtet auf ein Display, konzentriert sich dafür vollständig auf Performance und Individualisierung. Mit bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit bei 8K-Performance und umfangreichen Anpassungsoptionen richtet sie sich an kompetitive Spieler.

Features:

29 programmierbare Funktionen

30.000 DPI Sensor

8K Wireless-Technologie

Erweiterte Scrollrad-Funktionen

MC3 – Solide Einstiegslösung

Die MC3 ist die kabelgebundene Variante der Serie und bietet eine zuverlässige Performance ohne Kompromisse bei der Präzision. Sie eignet sich besonders für Spieler, die eine stabile Verbindung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Innovation trifft Alltagstauglichkeit

Ein entscheidender Vorteil der Command Series liegt in ihrer Vielseitigkeit. Die Geräte sind nicht nur für Gaming optimiert, sondern auch für alltägliche Aufgaben und kreative Workflows geeignet.

Die Integration von Touch-Displays hebt die Bedienung auf ein neues Niveau, da viele Funktionen direkt über die Hardware gesteuert werden können – ohne zusätzliche Software oder komplizierte Menüs.

Preise, Release und Verfügbarkeit

Die Produkte der Command Series sind bereits vorbestellbar und erscheinen im Laufe des Jahres 2026 weltweit. Die Preise variieren je nach Gerät: