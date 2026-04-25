The Spectrum White Edition: ZX Spectrum kehrt als Retro-Remake zurück

Der Publisher Retro Games Ltd hat gemeinsam mit PLAION REPLAI die The Spectrum White Edition veröffentlicht. Die Neuauflage erscheint passend zum 44. Jubiläum des legendären ZX Spectrum 48k, der ursprünglich am 23. April 1982 auf den Markt kam.

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Hommage an eine Gaming-Ikone

Die White Edition interpretiert einen der einflussreichsten Heimcomputer der Videospielgeschichte neu. Inspiriert von einem nie offiziell veröffentlichten weißen Prototypen, der in der Community lange als Mythos galt, wird diese Version nun Realität.

Der ZX Spectrum gilt als Wegbereiter für eine ganze Generation von Entwicklern und Spielern und spielte eine zentrale Rolle beim Aufstieg der sogenannten „Bedroom Coders“.

Klassisches Design trifft moderne Technik

Die neue Edition bleibt dem Original optisch und funktional treu, ergänzt das Erlebnis aber um moderne Features:

Nachbau des ZX Spectrum 48k in Originalgröße inklusive Gummitastatur

48 integrierte Spieleklassiker

HDMI-Ausgang mit verschiedenen Anzeigemodi

USB-Anschlüsse für Controller und eigene Inhalte

Unterstützung für 48k- und 128k-Spiele

Damit richtet sich das Gerät sowohl an Nostalgiker als auch an neue Spieler, die den Klassiker erstmals erleben möchten.

Exklusive Extras für Sammler

Die White Edition enthält zusätzlich zwei besondere Zubehörteile:

Einen weißen Joystick mit Mikroschaltern

Einen individuell gestalteten THEMICRODRIVE-USB-Stick

Diese Extras unterstreichen den Sammlerwert und machen das System zu einem Highlight für Retro-Fans.

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Passender Controller separat erhältlich

Parallel zur Konsole erscheint mit dem THEGAMEPAD White ein optionaler Controller im gleichen Design. Er bietet moderne Ergonomie und erweitert die Steuerungsmöglichkeiten, ideal für Multiplayer oder alternative Spielweisen.

Bedeutung über Generationen hinweg

Mehr als vier Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung bleibt der ZX Spectrum ein Meilenstein der Gaming-Geschichte. Die White Edition schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und bringt das klassische Spielerlebnis in einem neuen Look zurück.

Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd, betont: „Die Veröffentlichung der The Spectrum White Edition am Jahrestag des ursprünglichen ZX Spectrum ist für uns etwas ganz Besonderes. Dieses Gerät hat für so viele Menschen alles verändert – nicht nur als Spieler, sondern auch für die kreativen Köpfe. Die White Edition würdigt dieses Erbe und bietet Fans gleichzeitig eine neue Möglichkeit, es heute zu erleben, ganz gleich, ob sie spielen, sammeln oder einfach nur wieder eine Verbindung zu etwas herstellen, das ihnen viel bedeutet hat.“

Preis und Verfügbarkeit

Die The Spectrum White Edition ist ab sofort erhältlich:

Preis: 149,99 €

THEGAMEPAD (White): 24,99 € (separat erhältlich)

Beide Produkte sind über den Shop von PLAION REPLAI verfügbar.