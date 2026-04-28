Star Wars Galactic Racer: Release offenbar geleakt

Eigentlich war die Enthüllung wohl für den Star Wars Day geplant, doch nun ist es bereits vorab passiert. Das kommende Rennspiel Star Wars: Galactic Racer hat offenbar durch ein geleaktes Promo-Material seinen Releasetermin verraten.

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Launch im Oktober

Laut den aufgetauchten Informationen soll das Spiel am 6. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Offiziell bestätigt ist das Datum zwar noch nicht, die Quelle gilt jedoch als glaubwürdig. Neben dem Termin wurden auch erste Inhalte für Vorbesteller bekannt. Wer früh zugreift, kann sich auf exklusive Extras freuen. Standard-Vorbestellungen beinhalten eine besondere Lackierung für ein Repulsorfahrzeug sowie ein exklusives Banner für den Spieler. Die Deluxe Edition legt noch einmal nach und bietet zusätzliche Inhalte, darunter mehrere exklusive Fahrzeuge, spezielle Events sowie digitale Extras wie ein Artbook.

Star-Wars-Racing mit Stil

Ein Highlight unter den Boni ist eine Lackierung, die vom ikonischen N-1 Starfighter aus dem Star-Wars-Universum inspiriert ist. Das deutet darauf hin, dass das Spiel stark mit bekannten Designs und Fanservice arbeiten wird. Da der Leak vermutlich eine geplante Enthüllung vorweggenommen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass Lucasfilm Games und Partner den Termin rund um den Star Wars Day offiziell bestätigen werden.

Bis dahin bleibt es zwar ein Leak, aber die Hinweise verdichten sich deutlich.