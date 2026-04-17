Spy Drops kommt auf PS5 & Xbox – Metal Gear Solid auf Wish bestellt

Der „modern retro“ Stealth-Titel Spy Drops von Rainy Frog und Rainy Night Creations erscheint am 28. April 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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Spy Drops: Stealth im Retro-3D-Look

Spy Drops kombiniert klassische Stealth-Mechaniken mit moderner Technik. Optisch erinnert das Spiel an frühe 3D-Titel, während Gameplay-Features deutlich zeitgemäßer ausfallen. Spieler übernehmen die Rolle eines Agenten, der hinter feindlichen Linien operiert und eine globale Bedrohung aufdecken muss. Ein zentrales Feature sind prozedural generierte Missionen. Dadurch verläuft jeder Einsatz anders und sorgt für hohe Wiederspielbarkeit. Spieler infiltrieren Basen, sammeln Informationen und entscheiden selbst, wie sie vorgehen – leise, taktisch oder mit mehr Risiko.

Viele Wege zum Ziel

Das Spiel bietet zahlreiche Möglichkeiten:

Gegner umgehen oder ausschalten

Kameras hacken oder zerstören

Drohnen zur Erkundung einsetzen

Ausrüstung frei wählen

Auch Umgebungsfaktoren wie Tageszeit und Wetter beeinflussen das Gameplay.

Koop und Wettbewerb

Neben der Story gibt es zusätzliche Modi. Im lokalen Multiplayer können Spieler im „Spy vs Spy“-Stil gegeneinander antreten. Ein separater Modus bietet Herausforderungen mit globalen Ranglisten für besonders ehrgeizige Spieler. Spy Drops erschien ursprünglich 2025 für PC und Switch und wird nun auf die aktuelle Konsolengeneration erweitert.