soundcore Space 2: ANC-Kopfhörer mit 70-Stunden-Akku jetzt erhältlich

Nach der Vorstellung auf dem Mobile World Congress sind die neuen soundcore Space 2 ab sofort im Handel verfügbar. Die Kopfhörer der Marke soundcore werden in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün angeboten und liegen bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,99 Euro.

Komfortables Design für den Alltag

Mit einem Gewicht von nur 261 Gramm setzen die Space 2 auf hohen Tragekomfort. Grundlage dafür ist ein ergonomisches Design, das auf Basis von über 2.000 gescannten Kopfformen entwickelt wurde. Weiche Memory-Foam-Polster sorgen auch bei längerer Nutzung für ein angenehmes Tragegefühl, ideal für Pendler, Reisende und den täglichen Gebrauch.

Effektives Noise Cancelling für unterwegs

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Active Noise Cancelling (ANC), das gezielt tieffrequente Störgeräusche reduziert. Besonders in Umgebungen wie Bus, Bahn oder Flugzeug entfaltet das vierstufige System seine Stärken und sorgt für eine ruhigere Hörumgebung.

Zusätzlich steht ein Transparenzmodus zur Verfügung, mit dem Umgebungsgeräusche bewusst wahrgenommen werden können, praktisch etwa im Straßenverkehr oder bei Gesprächen.

Starker Klang mit moderner Technik

Für den Sound sorgen 40-mm-Doppelschicht-Membrantreiber, die einen klaren und ausgewogenen Klang liefern. Auch bei der Audioqualität bieten die Space 2 flexible Optionen:

Hi-Res Audio bei kabelgebundener Nutzung

LDAC-Standard für hochauflösende kabellose Wiedergabe

Damit richten sich die Kopfhörer sowohl an Gelegenheitshörer als auch an Nutzer mit höheren Klangansprüchen.

Lange Akkulaufzeit und smarte Features

Die Technik von Anker sorgt für eine beeindruckende Akkuleistung:

Bis zu 50 Stunden Laufzeit mit aktiviertem ANC

Bis zu 70 Stunden ohne ANC

Schnellladefunktion: 5 Minuten laden für bis zu 4 Stunden Wiedergabe

Für Telefonate sind die Kopfhörer mit einem KI-gestützten Mikrofonsystem mit drei Mikrofonen ausgestattet, das für klare Sprachqualität sorgt.

Weitere Features wie smarte Trageerkennung und die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten (Multipoint) erhöhen den Komfort im Alltag zusätzlich.

Starke Ausstattung zum fairen Preis

Mit den Space 2 bietet soundcore ein umfangreich ausgestattetes Gesamtpaket im mittleren Preissegment. Die Kombination aus effektiver Geräuschunterdrückung, langer Akkulaufzeit und vielseitigen Funktionen macht die Kopfhörer zu einer attraktiven Option für unterwegs und zu Hause.