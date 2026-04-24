ShoreTiles angekündigt: Tile-Strategie trifft Survival auf dem Meer

Das Entwicklerstudio VOXEL Studios und Publisher Noovola Publishing haben ihr neues Projekt ShoreTiles vorgestellt. Das atmosphärische Tile-Placement-Strategiespiel soll 2026 für PC via Steam erscheinen und kombiniert entspanntes Aufbauen mit intensiven Survival-Elementen.

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Inselbau im endlosen Ozean

In ShoreTiles verschlägt es Spieler in eine kalte, scheinbar unendliche Meereswelt. Im Zentrum steht eine wachsende Insel rund um einen einsamen Leuchtturm, der dauerhaft leuchten muss. Die Spielwelt wird prozedural generiert, sodass jeder Durchlauf einzigartig ist.

Tagsüber liegt der Fokus auf dem Ausbau der Insel: Spieler platzieren zufällig gezogene Tiles, formen die Landschaft, errichten Gebäude und verwalten Ressourcen. Doch jede Entscheidung ist endgültig, einmal platzierte Elemente können nicht rückgängig gemacht werden.

Wenn die Nacht anbricht

Sobald die Dunkelheit einsetzt, verändert sich das Spiel grundlegend. Kreaturen aus der Tiefe steigen auf und greifen die Insel an, angezogen vom Licht des Leuchtturms. Mit jeder Nacht wächst die Bedrohung und stellt höhere Anforderungen an Verteidigung und Planung.

Das Überleben hängt stark davon ab, wie gut Spieler ihre militärischen Strukturen positionieren und miteinander kombinieren. Neue Gebäude, Einheiten und Relikte können im Verlauf entdeckt werden, bringen aber auch zusätzliche Risiken mit sich.

Strategie ohne zweite Chance

Ein zentrales Element von ShoreTiles ist die Permanenz der Entscheidungen. Jede Platzierung eines Tiles beeinflusst dauerhaft die Entwicklung der Insel. Dadurch entsteht ein strategisches Gameplay, bei dem Planung und Weitsicht entscheidend sind.

Die Balance zwischen Expansion, Wirtschaft und Verteidigung steht im Mittelpunkt. Spieler müssen Ressourcen geschickt einsetzen und ihre Insel optimal strukturieren, um den wachsenden Gefahren standzuhalten.

Vielfältige Features und hoher Wiederspielwert

Zu den wichtigsten Features gehören:

Prozedural generierte Welt für abwechslungsreiche Durchläufe

Dynamischer Tag-Nacht-Zyklus mit steigender Schwierigkeit

Kombination aus Aufbau, Ressourcenmanagement und Verteidigung

Freischaltbare Relikte und Upgrades

Hoher Wiederspielwert durch zufällige Tile-Mechaniken

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Entwickler über Vision und Gameplay

„Mit ShoreTiles wollten wir etwas erschaffen, das auf den ersten Blick ruhig und einladend wirkt, aber nach und nach ein konstantes Gefühl von Druck offenbart“, sagt Daniele Amabili, Game Designer bei VOXEL Studios. „Jedes Tile, das du platzierst, ist permanent und genau diese Permanenz bestimmt, wie du denkst und expandierst. Du baust nicht nur eine Insel, sondern bereitest dich auf das vor, was als Nächstes kommt, im Wissen, dass die Nacht immer zurückkehrt.“

Auch Matteo Celoro von Noovola hebt die Besonderheit des Spiels hervor: „Nach unserer Zusammenarbeit an The Bench wussten wir, welches kreative Niveau VOXEL in seine Projekte einbringt. ShoreTiles ist uns sofort aufgefallen, weil es Genres so klar miteinander verbindet. Es nimmt die Zufriedenheit von Tile-Placement und fügt echte Action und Konsequenzen hinzu. Genau diese Art von unverwechselbarem Erlebnis möchten wir auf den Markt bringen, und wir sind gespannt, wie die Spieler darauf reagieren!“

Mischung aus Ruhe und Spannung

ShoreTiles setzt auf einen spannenden Kontrast: Während der Inselbau zunächst ruhig und fast meditativ wirkt, entsteht mit jeder Nacht ein wachsender Druck. Planung, Anpassungsfähigkeit und strategisches Denken sind entscheidend, um die Kontrolle zu behalten.