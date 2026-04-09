Saros zeigt intensives Gameplay – Release steht kurz bevor

Der neue PS5-Exklusivtitel Saros von Housemarque steht kurz vor dem Release und macht mit frischem Gameplay erneut Eindruck.

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Saros bietet Action pur im Stil von Returnal

Als spiritueller Nachfolger von Returnal setzt das neue Spiel von Housemarque erneut auf schnelle, präzise Kämpfe und ein intensives Arcade-Gefühl. Das neue Gameplay zeigt eine hektische Bossbegegnung mit zahlreichen Projektilen und fordernden Angriffsmustern. Spieler müssen ständig in Bewegung bleiben und Angriffe geschickt ausweichen, um zu überleben. Auch wenn Saros etwas zugänglicher als Returnal sein soll, bleibt der Schwierigkeitsgrad hoch. Ein neues Schild-System hilft zwar in brenzligen Situationen, ersetzt aber nicht gutes Timing und schnelle Reaktionen. Gerade die gezeigten Kämpfe deuten darauf hin, dass das Spiel erneut viel von den Spielern verlangen wird.

Release Ende April

Saros erscheint am 30. April 2026 exklusiv für PlayStation 5. Mit seinem Mix aus intensiver Action und moderner Technik könnte es eines der Highlights im PS5-Line-up werden.