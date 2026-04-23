Saros: Launch-Trailer stimmt auf düsteren PS5-Shooter ein

Kurz vor Release hat Sony den offiziellen Launch-Trailer zu Saros veröffentlicht – und der macht klar: Hier erwartet euch nicht nur Action, sondern auch eine ziemlich mysteriöse Story.

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Neue Szenen und Story-Hinweise für Saros

Der Trailer zeigt zahlreiche neue Gameplay- und Story-Szenen, darunter auch bisher unbekannte Orte. Besonders auffällig: Einige Umgebungen wirken fremd für den Planeten Carcosa und deuten auf größere narrative Zusammenhänge hin. Das Ganze erinnert stark an die rätselhafte Erzählweise von Returnal. Für die Story hat sich Entwickler Housemarque prominente Unterstützung geholt. Der bekannte Comic-Autor Ram V war an der Ausarbeitung der Welt und der Charaktere beteiligt. Laut Creative Director Gregory Louden hat dessen Ansatz im Bereich Cosmic Horror entscheidend dazu beigetragen, Figuren wie Arjun und Nitya lebendiger zu gestalten.

Action bleibt im Fokus

Neben Story gibt es im Trailer natürlich auch reichlich Gameplay zu sehen: schnelle Kämpfe, viele Projektile und typische Bullet-Hell-Elemente, für die Housemarque bekannt ist. Saros erscheint am 30. April 2026 für PS5. Käufer der Deluxe Edition können bereits einige Tage früher loslegen. Wer empfindlich auf Story-Spoiler reagiert, sollte beim Trailer allerdings vorsichtig sein.