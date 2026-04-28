SAPPHIRE PhantomLink vorgestellt: NITRO+ RX 9070 XT und X870EA im neuen High-End-Ökosystem

Mit der neuen PhantomLink-Technologie geht SAPPHIRE Technology einen innovativen Schritt im Bereich High-End-PC-Hardware. Die sogenannte Polar Edition kombiniert erstmals eine speziell entwickelte Grafikkarte und ein Mainboard zu einem perfekt abgestimmten Ökosystem – mit Fokus auf Leistung, Kühlung und ein besonders aufgeräumtes Systemdesign.

Im Zentrum stehen die SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition sowie das SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition, die gemeinsam eine neue Generation von PC-Builds ermöglichen sollen.

PhantomLink: Weniger Kabel, mehr Leistung

Das Herzstück des neuen Systems ist die PhantomLink-Konnektivität. Sie erlaubt eine direkte Verbindung zwischen Grafikkarte und Mainboard, wodurch klassische Stromkabel weitgehend entfallen. Das Ergebnis:

Sauberes, minimalistisches Systemdesign

Verbesserte Luftzirkulation im Gehäuse

Stabilere und effizientere Stromversorgung der GPU

Durch diese kabellose Hochleistungs-Stromversorgung wird nicht nur der Zusammenbau vereinfacht, sondern auch die Zuverlässigkeit des Systems erhöht – ein wichtiger Vorteil für Enthusiasten und anspruchsvolle PC-Bauer.

Edles Polar-Design für moderne High-End-Systeme

Erstmals erscheint das PhantomLink-Ökosystem in einem auffälligen silber-weißen „Polar“-Look. Die Kombination aus metallischer Optik und klaren Linien richtet sich an Nutzer, die neben Leistung auch Wert auf ein ästhetisch abgestimmtes Setup legen.

Alternativ wird das System auch in einer klassischen Gunmetal-Grau-Variante angeboten, die sich dezenter in bestehende Builds integrieren lässt.

Das X870EA PhantomLink-Mainboard im Detail

Das SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition wurde speziell für maximale Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität entwickelt.

Zu den wichtigsten Features zählen:

Werkzeuglose Installation von M.2-SSDs und Kühlkörpern

LED-Debug-Display zur schnellen Fehleranalyse

Dedizierte Tasten für CMOS-Reset und BIOS-Update

Unterstützung moderner Mainboard-Formate und Erweiterungen

Ein weiteres Highlight ist die integrierte ARGB-Beleuchtung („NITRO Glow“), die sich über die TriXX-M-Software individuell anpassen lässt. Dadurch wird selbst die Kühlung zum optischen Gestaltungselement.

RX 9070 XT PhantomLink: Leistung trifft Innovation

Die SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition bringt zahlreiche technische Neuerungen mit sich, die sowohl Performance als auch Sicherheit verbessern.

Smarte Schutzmechanismen

Ein integriertes Power-Protection-System überwacht die Stromversorgung in Echtzeit. Bei kritischen Zuständen reagiert die Grafikkarte automatisch, indem sie:

Die Leistung reduziert

Sicherheitsabschaltungen einleitet

Visuelle Warnsignale über ARGB-Elemente ausgibt

Verbesserte Kühlung

Mit einem neu entwickelten Ultra-Thin Graphene Thermal Pad setzt SAPPHIRE auf modernste Kühltechnologie. Dieses reduziert den Wärmewiderstand erheblich und senkt die Temperatur an kritischen GPU-Hotspots um bis zu 10 Prozent – bei gleichzeitig niedriger Geräuschentwicklung.

Optimiertes Design

Ein neu gestaltetes Kühlergitter sorgt für verbesserten Luftstrom und unterstreicht gleichzeitig die einheitliche Optik der Polar Edition.

Kompatibilität und Erweiterbarkeit

Trotz der engen Integration ist PhantomLink nicht vollständig auf das eigene Ökosystem beschränkt. Die Grafikkarte kann auch mit Mainboards genutzt werden, die über kompatible Stromanschlüsse wie GC HPWR oder BTF verfügen. Das macht die Technologie auch für Nutzende interessant, die schrittweise auf das neue System umsteigen möchten.

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Verfügbarkeit

Die neue PhantomLink-Serie von SAPPHIRE Technology wird weltweit über autorisierte Händler und Partner verfügbar sein. Ein genauer Termin kann je nach Region variieren.